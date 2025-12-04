



4. Dezember 2025

Kreisverband Nürnberg: Kulturnachmittag mit ­Mitgliederversammlung und Neuwahlen

Am 15. November fand die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen des Kreisverbands Nürnberg im Genossenschaftssaalbau Bauernfeind statt. Die Tagesordnung umfasste neben der Begrüßung durch die Vorsitzende Annette Folkendt, dem Grußwort des Vorsitzenden des Landesverbandes Bayern, Manfred Binder, dem Bericht des Vorstands über die geleistete Arbeit, Ehrungen sowie Neuwahlen ein abwechslungsreiches Kulturprogramm.





Die Kindertanzgruppe Herzogenaurach und die Jugendtanzgruppe Herzogenaurach, beide unter der Leitung von Brigitte Krempels, eröffneten das kulturelle Programm. Die Herzi-Kids im Alter zwischen vier und 15 Jahren tanzten den „Halbmond“ und den „Galopp Ursin“, die Jugendtanzgruppe erfreute das Publikum mit dem Tanz „En runde Geburtstag“. Der Fürther Chor unter der Leitung von Rosemarie Potoradi sang anschließend die Lieder „Iwer de Stappeln“ und „Es wollt ein Jägerlein jagen“. Die Jugendtanzgruppe Nürnberg unter der Leitung von Anna Heerdegen erfreute mit dem Tanz „Der Nagelschmied“. Die Tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen Nürnberg unter der Gruppenleitung von Annekatrin Streifert und der tänzerischen Leitung von Roswitha Bartel leitete mit dem Tanz „Am Trachtehochzyt“ zum Rechenschaftsbericht des Vorstands über.



Frau Folkendt zeigte anhand von Grafiken die Mitgliederentwicklung und deren Altersstruktur. Der Kreisverband Nürnberg zählt 1203 Voll- und 18 Zweitmitglieder, zusammen mit Angehörigen 1887 Personen; mit den 58 SJD-lern ist er der mitgliederstärkste Verband Deutschlands. Sie wies auf die zukünftige Entwicklung hin und erläuterte, mit welchen Maßnahmen der Verband aktive Mitgliederwerbung betreibt. Sie rief die noch nicht beigetretenen Gäste im Saal auf, Mitglied im Verband zu werden, denn nur durch die Mitgliedsbeiträge können Veranstaltungen und Projekte durchgeführt werden.



Ein Rückblick in Form eines Films zeigte die alljährlichen und besonderen Öffentlichkeitsaktivitäten des Verbands. Der Film wurde 2022–2023 von Hermann Depner erstellt. Von den Gruppen und Nachbarschaften, die im Film nicht auf Anhieb erkennbar waren bzw. damals noch nicht existierten, zeigte Annette Folkendt aktuelle Gruppenfotos. Gruppenbild der Geehrten, von links: Annette Folkendt, Gerlinde Zakel, Gerhard Berner, Hildegard Steger, Thomas Miess, Manfred Binder, Renate Kellner, Klaus Kellner, Ute Schuster, Georg Hutter, Katharina Fuss, Richard Binder, Brigitte Berner. Foto: Inge Alzner Im Anschluss bedankte sich Frau Folkendt mit Blumen bei den einzelnen Vorstandsmitgliedern – Beisitzern, Referenten, dem engen Vorstand und den Rechnungsprüfern – für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung. Sie nannte alle namentlich und bat um ein Gruppenfoto. Aus dem Vorstand verabschiedet wurden Angelika Meltzer, Kulturreferentin und Chorleiterin, sowie Johann Ohler, Aussiedlerberater im Haus der Heimat. Frau Folkendt bedankte sich außerdem bei den aktiven Mitgliedern der Kulturgruppen und bei den zahlreichen Kuchenüberbringern und rief zu einer Spende für ein neues Mischpult für Radio Siebenbürgen auf. Im Namen des gesamten Vorstands bedankte sich Hildegard Steger mit einem Blumenstrauß bei der Vorsitzenden für vier erfolgreiche Jahre sowie für die gute, vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit.



Der Kassenbericht wurde von Karl Schuster, dem langjährigen Kassenwart des Kreisverbands, vorgestellt. Klaus Styhler, Rechnungsprüfer des Verbands, bestätigte die Richtigkeit der Kassenführung; die Mitgliederversammlung entlastete den Vorstand.



Der Siebenbürger Liederkranz Nürnberg unter der Leitung von Martin Miess leitete mit seiner Gesangseinlage, den Liedern „De Astern blähn iensem äm Guerten“, „Die Rose“ und „Kein Feuer, keine Kohle“, den zweiten kulturellen Teil der Veranstaltung ein. Die Tanzgruppe der HOG Nadesch unter der Leitung von Erna Roth und Werner Henning tanzte den „Simsalabim“. Die Volkstanzgruppe Herzogenaurach unter der Leitung von Renate Kellner und Gerhard Berner erfreute die Gäste mit dem „Kathiländler“. Die Volkstanzgruppe Herzogenaurach feiert heuer zwei große Jubiläen: ihr 30-jähriges Bestehen und 25 Jahre Kronenfest in Herzogenaurach. Anschließend sprach der Landesvorsitzende Manfred Binder sein Grußwort. Er betonte die Wichtigkeit des Ehrenamts, Gemeinschaft zu leben, Verantwortung zu übernehmen und für die Zukunft positive Spuren zu hinterlassen. Herr Binder dankte allen Aktiven für ihren Einsatz und freute sich, langjährige Mitglieder des Kreisverbands für ihr ehrenamtliches Engagement zu ehren. Das Silberne Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen erhielten Gerlinde Zakel, Brigitte Berner, Richard Binder, Katharina Fuss, Georg Hutter, Renate Kellner und Ute Schuster. Das Goldene Ehrenwappen wurde an Hildegard Steger, Gerhard Berner und Thomas Miess verliehen.



Nach einer kurzen Pause wurde zu den Neuwahlen übergeleitet. Manfred Binder übernahm die Wahlleitung. Im Saal waren über 250 Personen anwesend, davon 185 wahlberechtigte Mitglieder. Wahlhelfer waren Doris Hutter, Brigitte Hahnfeld und Tünde Lassel.



Der neue Vorstand des Kreisverbands Nürnberg: Annette Folkendt wurde als Vorsitzende bestätigt; stellvertretende Vorsitzende sind Brigitte Krempels, Johann Schuster und Alice Cao-Gottschling. Als Kassenwart wurde Karl Schuster, als Schriftführerin Karline Folkendt gewählt. Als Rechnungsprüfer wurden Michael Hofgräff und Klaus Styhler bestätigt, als Ersatzrechnungsprüfer Brigitte Hahnfeld und Johann Steger. Als Beisitzer wurden bestätigt: Kulturreferat: Gerlinde Zakel; Internetreferat: Karline Folkendt; Jugendreferat: Julia Zakel; Ersatzschriftführer, GEMA-Beauftragte und Geburtstagsreferat: Inge Alzner; Pressereferat: Hildegard Steger; Tanzgruppe Nürnberg: Annekatrin Streifert; Jugendtanzgruppe Nürnberg: Anna Heerdegen; Kinder-/ Jugendtanzgruppe Herzogenaurach: Brigitte Krempels; Volkstanzgruppe Herzogenaurach: Gerhard Berner; Tanzgruppe Nadesch: Hans Werner Henning; Trachtengruppe Alzen: Britta Müller; Siebenbürger Blaskapelle Nürnberg: Michael Bielz; Siebenbürger Liederkranz: Martin Miess; Fürther Nachbarschaft und Chor: Rosel Potoradi; Nachbarschaft Roßtal: Hans Stühler; Nachbarschaft Schwabach: Ernst Miess; Nösner Gruppe: Annemarie Wagner; Organisation Sommerfest: Helmut Bartel; Siebenbürgische Heimatrunde: Hermine Schuller-Bögelein; Urzeln in Franken: Doris Hutter; Siebenbürger Treff: Susanna Schneider. Auch der Ehrenvorsitzende Horst Göbbel gehört weiterhin dazu. Der neugewählte Vorstand dankte für das entgegengebrachte Vertrauen und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit, viele neue Projekte und neue Mitglieder.



Zum Abschluss der Veranstaltung sang man gemeinsam das Siebenbürgenlied. Vielen Dank den Gästen für das zahlreiche Erscheinen, den Helfern im Hintergrund für die reibungslose Organisation sowie den vielen Kulturgruppen, die der Veranstaltung eine besondere Note verliehen haben. Fotos von der Veranstaltung können auf der Homepage des Verbandes angesehen werden: Die zahlreichen Besucher wurden von der Blaskapelle der Siebenbürger Sachsen Nürnberg unter der Leitung von Michael Bielz musikalisch empfangen und konnten sich bei Kaffee und Kuchen auf die Veranstaltung einstimmen. Den offiziellen Teil eröffneten die Moderatorinnen Julia Gunnesch und Julia Hahnfeld, die sehr charmant und gekonnt durch das gesamte Programm führten. 