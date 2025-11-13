



13. November 2025

Kreisgruppe München lädt zur Mitgliederversammlung mit Neuwahlen ein

Die Kreisgruppe München des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. lädt alle Mitglieder zur ordentlichen Mitgliedervollversammlung für Samstag, den 15. November, um 14.00 Uhr in das Kultur- und Bürgerhaus Moosach Pelkovenschlössl, Moosacher St.-Martins-Platz 2, in 80992 München ein (U3 Richtung Moosach, Haltestelle „Moo­sacher St.-Martins-Platz“).

Die Wahlen werden umrahmt vom Chor der HOG-Nachbarschaften Reußmarkt und Großpold. Falls die Versammlung zum angegebenen Zeitpunkt nicht beschlussfähig ist, wird sie für denselben Tag um eine Stunde später anberaumt und ist unabhängig von der Zahl der anwesenden Stimmberechtigten beschlussfähig. Der Vorstand bittet um rege Teilnahme aller Mitglieder der Kreisgruppe München. Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis mit.

Schlagwörter: München, Mitgliederversammlung, Neuwahlen

