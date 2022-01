Stimmungsvolle Weihnachtsfeier in Würzburg

Liebe Mitglieder, liebe Landsleute, Freunde und Bekannte der Kreisgruppe Würzburg, die Adventszeit war vor der Corona-Pandemie stets ein Höhepunkt unseres Vereinslebens, wenn wir uns bei der alljährlichen Weihnachtsfeier zur letzten Veranstaltung des Jahres trafen und uns gemeinsam auf die Feiertage einstimmten. Doch 2021 mussten wir ohnehin fast alle geplanten Veranstaltungen pandemiebedingt absagen. Und eine Weihnachtsfeier in der gewohnten Weise war wiederum nicht möglich, weil größere Menschenansammlungen in geschlossenen Innenräumen in Bayern untersagt waren – nicht aber im Freien.

Weihnachtssingen vor der Gethsemanekirche in Würzburg. Foto: Adelheid Roth

Um die kleine Flamme des Vereinslebens zu erhalten und gleichzeitig den verschärften Bestimmungen Rechnung zu tragen, entstand die Idee, in dieser ungewöhnlichen Zeit zu einer ungewöhnlichen Weihnachtsfeier einzuladen.Am 18. Dezember 2021, dem letzten Samstag im Advent, fanden wir uns unter strenger Einhaltung der 2G-Regeln auf dem Freigelände der Gethsemanekirche in Würzburg-Heuchelhof ein und stimmten uns rund um den Weihnachtsbaum und an einer wärmenden Feuerschale mit Weihnachtsmelodien auf das Fest ein. Gegen die winterliche Kälte halfen zudem heißer Punsch, Glühwein und Kaffee, aber auch frisch gegrillte Bratwurst im Brötchen, Hanklich und Weihnachtsgebäck sowie frische Waffeln.In einer ungezwungenen und herzlichen Atmosphäre waren die Wiedersehensfreude förmlich zu spüren und ebenso die Dankbarkeit, dass diese kleine Feier trotz der Einschränkungen möglich war. Die Gäste kamen an den Stehtischen untereinander ins Gespräch. Im Freien war uns auch das Singen gestattet, und so wurden gemeinsam viele Weihnachtslieder angestimmt, zu Akkordeonbegleitung von Ewald Durst. Der Höhepunkt der Feier war die Bescherung der Kinder durch Daniel Flagner als Weihnachtsmann. Wir danken allen herzlich, die zum guten Gelingen der kleinen Feier beigetragen haben. Nun blicken wir voller Zuversicht in die Zukunft.Liebe Mitglieder, liebe Freunde, im Namen des gesamten Vorstandes wünschen wir Ihnen allen ein gutes und segensreiches neues Jahr! Möge 2022 für uns alle ein gesundes, friedvolles und zufriedenes Jahr werden und uns auch wieder ein Stück unserer gewohnten Normalität näher bringen. Wir sehnen uns alle nach den schönen Begegnungen und gemeinsamen Erlebnissen, die unsere Gemeinschaft ausmachen und bereichern.Der Veranstaltungskalender 2022 für unsere Kreisgruppe ist in Arbeit und wird in Kürze bekanntgegeben. Wir freuen uns auf viele gemeinsame traditionelle Veranstaltungen, sobald sich die Lage entspannt. Bis dahin bleiben Sie gesund und behütet.

Adelheid Roth