Zwei Höhepunkte im Vereinsleben der Kreisgruppe Würzburg

Mit zwei Höhepunkten im Veranstaltungskalender endete das erste Halbjahr für die Kreisgruppe Würzburg: Peter und Paul-Fest am 25. Juni und der Teilnahme am Kiliani-Trachtenumzug am 1. Juli.

Die Teilnehmer der Kreisgruppe Würzburg vor dem Kiliani-Trachtenumzug am 1. Juli; im Hintergrund die Würzburger Residenz.

Peter und Paul-Fest am 25. Juni

Kiliani-Trachtenumzug

Wir begannen den Tag um 10.30 Uhr mit dem Gottesdienst in der Gethsemanekirche auf dem Heuchelhof. Pfarrer Dr. Tobias Grassmann gestaltete die Liturgie in Anlehnung an die Tradition unserer evangelischen Kirche in Siebenbürgen mit den dazugehörigen Kirchenliedern. In seiner Anrede „… liebe Geschwister der evangelischen Kirche in Siebenbürgen …“ zeigte er die Verbundenheit zwischen der Gethsemanekirche und uns Siebenbürger Sachsen. Es war eine vertraute Stimmung, die den Gottesdienst prägte. So erfuhr die Gemeinde im Grußwort des Kreisgruppenvorsitzenden Hans Werner Bell etwas über die Tradition zu Peter und Paul und den Kronenfesten in Siebenbürgen. Die mäßige Besucherzahl des Gottesdienstes war angesichts dieses wichtigen und traditionsreichen Termins eher enttäuschend. Mit einer Improvisation auf das „Siebenbürgerlied“ an der Orgel spielte Fred Elsner zum Auszug.Der Vorstand dankt der Gethsemanegemeinde und Pfarrer Grassmann für den Zuspruch und das Wohlwollen bei der Gestaltung des Gottesdienstes zu unserem Peter und Paul-Fest. Nahtlos, sozusagen aus der Kirche zum Fest ging der Festbetrieb weiter. Der sonnige, heiße 25. Juni und das weitläufige Gelände an der Gethsemanekirche hatten viele Festbesucher angelockt. Es wurde alles geboten, was zu einem Sommerfest gehört: Spezialitäten vom Grill, kühle Getränke, Schatten für die Besucher, Kaffee und Kuchen. Dazu Kulturelles, dargeboten von unserer Siebenbürgischen Volkstanzgruppe – ein Augenschmaus – unter der Leitung von Christa Zahn. Zu einem Sommerfest passt Blasmusik! Die Spessart-Trachtenkapelle Oberndorf spielte auf – die Besucher waren begeistert!Für die Gestaltung des Festes ist viel Arbeit davor, währenddessen und danach geleistet worden. Dank gebührt den Vorstandsmitgliedern und deren Partnern sowie allen Helfern. Herzlichen Dank auch den Kuchen- und Salatspendern. Nur gemeinsam können wir das Fest ausrichten!Kiliani-Trachtenumzug am 1. Juli (im Gedenken an die irischen Mönche St. Kilian, Schutzpatron Frankens, St. Totnan und St. Kolonat, die im 6.-8. Jahrhundert das Christentum nach Franken brachten): „Auf zu Kiliani“ hieß es auch dieses Jahr wieder. Mit einer stolzen Gruppe von 28 Erwachsenen und sechs Kindern reihte sich die Trachtengruppe der Kreisgruppe Würzburg in den Zug von 51 Trachten- und Musikgruppen ein. Tausende Zuschauer säumten die Straßen Würzburgs und bejubelten den Umzug, der an der Würzburger Residenz begann und im Festzelt an der Talavera endete.Unsere Kreisgruppe nimmt seit Beginn der 1980er Jahre ununterbrochen am Umzug teil. Unsere hellen, leuchtenden Trachten begeistern die Zuschauer immer wieder. Wir sind stolz, uns in der großen Öffentlichkeit damit zu zeigen! Der Umzug macht Spaß, denn am Schluss genießen wir zusammen im Festzelt eine oder zwei „Kiliani-Maß“, eine Bratwurst und „… zur schönen Sommerzeit ins Land der Franken fahren“, wie es im „Frankenlied“ heißt. Danke euch allen, die dabei waren, und eine schöne Sommerzeit!

Hans Werner Bell