Outdoor-Weihnachtsfeier der Kinder- und Jugendtanzgruppe Herzogenaurach

ngepasst an und verursacht durch die aktuellen Gegebenheiten hatten wir uns entschlossen, unsere Weihnachtsfeier anders zu gestalten. Kurzfristig konnten wir einen freien Termin auf dem Gelände des Jugendhauses RABATZ in Herzogenaurach reservieren.

Aktive der Jugendtanzgruppe und der Kindertanzgruppe Herzogenaurach gestalteten die Weihnachtsfeier auf dem Gelände des Jugendhauses RABATZ mit. Foto: Roswitha Bartel

Am frühen Nachmittag des 19. Dezember trafen die ersten Helfer ein. Das am Morgen noch trübe Wetter hatte erfreulicherweise aufgehellt und es blieb trocken und der Jahreszeit entsprechend mild. Es wurden Tische und Bänke im Hof aufgestellt. Die Feuerstelle wurde mit dem mitgebrachten Holz vorbereitet und noch ein paar Vorbereitungen getroffen. Nach und nach fanden sich die Mitglieder der Jugendtanzgruppe und die Kinder (mit Eltern) der Kindertanzgruppe ein. Bei mitgebrachten Plätzchen, Tee, Kaffee und weihnachtlicher Musik unterhielten sich Jugend und Erwachsene und die Kinder erkundeten das Gelände.Mit Beginn der Abenddämmerung wurde die Feuerschale angeschürt und die Außenbeleuchtung schuf eine gemütliche Atmosphäre. Die Bläser Daniel und Fabian Bartel von den Herzi’s, unterstützt durch Tobias Krempels, eröffneten mit „Tochter Zion“ das kleine vorbereitete Programm. Die Kindergruppe sang „Ihr Kinderlein kommet“ und dann wurden unter Applaus die vorbereiteten Gedichte vorgetragen. Es folgte nochmal der Kinderchor mit „Fröhliche Weihnacht überall“, begleitet diesmal von den drei Bläsern, und dann wurden die Aktiven der Kinder- und Jugendgruppe mit einem Päckchen beschert. Das gemeinsame Singen von „Stille Nacht“ beendete den festlichen Teil.Alle Teilnehmer konnten sich anschließend bei einer Vespertüte, coronakonform abgepackt von der Metzgerei Mooser/Nürnberg, stärken und den Abend in der Nähe der wärmenden Feuerschale gemütlich ausklingen lassen. Ausschnitte von der Weihnachtsfeier gibt es online auf Youtube unter https://www.youtube.com/watch?v=lxt2THVaYa0 . Vielen Dank an Hermann Depner für den Zusammenschnitt! Man verabschiedete sich in der Hoffnung auf ein besseres neues Jahr und die Möglichkeit, wieder öfter tanzen und auftreten zu können. Herzlicher Dank geht an dieser Stelle nochmal an die Aktiven der Jugendgruppe und an die Kinder und deren Eltern für die Beteiligung an den Terminen des vergangenen Jahres.

Brigitte Krempels