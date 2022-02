5. Februar 2022

Vortrag als Videokonferenz: Geheimsache „Kanal“ – Die Aussiedlung der Rumäniendeutschen

Die Landesgruppe Nordrhein-Westfalen des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland lädt für Dienstag, den 15. Februar, zu einem spannenden Vortrag von Dr. Paul Bagiu mit dem Titel „Die Geheimsache ,Kanal‘ – Analyse der staatlich vermittelten Aussiedlung Rumäniendeutscher in die BRD (1968-1989) nach markttheoretischen Gesichtspunkten“ ein. Wie Dr. Winfrid Halder, Direktor des Gerhart-Hauptmann-Hauses in Düsseldorf, mitteilt, findet der Vortrag am 15. Februar um 19.00 Uhr als Videokonferenz statt.

Bundeskanzler Helmut Schmidt (links) besuchte am 6.-7. Januar 1978 den rumänischen Präsidenten Nicolae Ceaușescu in Bukarest. Online-Fotoarchiv des rumänischen Kommunismus (Fototeca online a comunismului românesc), Wikimedia Commons



Zwischen 1968 und 1989 wurden Verhandlungen zur legalen Ausreise von Angehörigen der rumäniendeutschen Minderheit in die Bundesrepublik Deutschland geführt. Formell verantwortlich für die regulierte Ausreise der Rumäniendeutschen waren einerseits das Bundesinnenministerium, andererseits die kommunistische rumänische Staatsführung. Beide Regierungen traten jedoch nicht selbst in Erscheinung, sondern durch sorgsam bestimmte Stellvertreter. Der Vortrag wird die sowohl politisch und als auch wirtschaftlich motivierten Hintergründe dieser Verhandlungen illustrieren.

Schlagwörter: Vortrag, Aussiedlung, Freikauf, Ceausescu

