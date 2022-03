Online-Veranstaltung „Fake News im 19. Jahrhundert“

Zu dem beliebten Thema „Trachten“ veranstaltet das Landesfrauenreferat NRW eine Online-Veranstaltung. Inhalt sind dieses Mal „Fake News im 19. Jahrhundert“. Als Referentin konnten wir Katrin Weber, Leiterin der Trachtenforschungs- und -beratungsstelle Mittelfranken, gewinnen. Sie befasst sich in ihrem Vortrag mit dem Quellenwert von Trachtenabbildungen bzw. mit der Frage der Zuverlässigkeit von Lithographien, Aquarellen und Fotos von anno dazumal: Wurde das Gezeigte auch tatsächlich so getragen oder spielt das Wunschdenken des Malers oder Auftraggebers eine Rolle?

Landesfrauentagung NRW

Anhand von Beispielen zeigt Katrin Weber, dass auch anno 1800 schon eifrig zur Retusche gegriffen wurde. Sie befasst sich im Wesentlichen mit den Trachten der Mittelfranken. Natürlich gibt es an dem Abend auch Bezüge zu unseren siebenbürgisch-sächsischen Trachten. Die Teilnahme ist für Mitglieder unseres Verbandes und der SJD kostenfrei. Wenn die Organisation auch über das Landesfrauenreferat läuft, so sind natürlich dennoch auch die Herren der Schöpfung herzlich eingeladen. Termin ist der19.00 Uhr, Dauer ca. eine Stunde. Die Veranstaltung findet über die Plattform GoTo-Meeting statt. Bei Interesse bitten wir um Anmeldung über E-Mail: karin.roth[ät]gmx.net. Sie erhalten dann ein bis zwei Tage vor dem Termin die Zugangsdaten. Gerne können Sie vorab Fragen einsenden oder im Anschluss an die Präsentation stellen. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen!Wir freuen uns, in diesem Jahr wieder eine Frauentagung mit lang vermissten persönlichen Begegnungen anbieten zu können. Für eine „kulinarische Wanderung nach/durch Siebenbürgen“ im Siebenbürger Haus der Jugend in Herten konnten wir als Referentin die Diplom-Ingenieurin für Weinbau- und Oenologie Frau Ingeborg Molitor gewinnen. Termin der Veranstaltung ist derBeginn ist um 12.30 Uhr (Ankunft gerne ab 12.00 Uhr) mit musikalischer Begleitung zu Kaffee und Gebäck. Im Anschluss nehmen wir Sie mit auf unsere kulinarische Reise nach Siebenbürgen. Es erwarten Sie interessante Wortbeiträge zu den Themen Siebenbürgen, Wein und Frauen. Dazu gibt es eine Vielzahl siebenbürgischer Spezialitäten zu ausgewählten Weinen bzw. alternativ passenden alkoholfreien Getränken inklusive Erläuterungen zur Verköstigung. Das Ende der Veranstaltung ist gegen 17.00 Uhr vorgesehen.Die Tagung ist möglich durch eine Förderung der Landeszentrale für politische Bildung NRW im Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 96 des Gesetzes über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz – BVFG). Als Kostenbeitrag erheben wir einen Teilnehmerinnenbeitrag in Höhe von 8 Euro. Die Anmeldung ist möglich bei Karin Roth, Telefon: (0 23 66) 5 30 06 oder E-Mail: karin.roth[ät]gmx.net. Bitte berücksichtigen Sie für unsere Planung den Anmeldeschluss am 20. März. Pro Kreisgruppe sind zunächst vier Plätze reserviert (wir bitten um Koordination über die Frauenreferentin bzw. über den Vorstand). Falls Sie nicht alle Plätze in Anspruch nehmen möchten, geben Sie bitte Bescheid, damit gegebenenfalls Frauen aus anderen Kreisgruppen dabei sein können. Pro Kreis-/Frauengruppe wird ein Auto bezuschusst. Bitte beachten Sie die Corona-Schutzmaßnahmen nach der dann gültigen Coronaschutzverordnung – nach aktuellem Stand gilt 2G+ (bitte Nachweise bereithalten). Wir freuen uns auf Sie!

KR