Landesfrauenreferat NRW: „Fake News im 19. Jahrhundert“

Einen etwas anderen Blick auf Trachten warfen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Rahmen einer Online-Veranstaltung des Landesfrauenreferates NRW unseres Verbandes. Landesfrauenreferentin Karin Roth freute sich über zahlreiche Gäste, darunter die Ehrenvorsitzende Herta Daniel, der Bundesvorsitzende Rainer Lehni und die Kulturreferentin NRW, Heike Mai-Lehni, die Bundesfrauenreferentin Christa Wandschneider und die Bundeskulturreferentin Dagmar Seck sowie Kulturreferentinnen und interessierte Frauen aus unserem Verband und der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD).

In der Einleitung zeigte Karin Roth einige Beispiele für eine im Laufe von Jahren, zum Teil Jahrzehnten veränderte Wahrnehmung unserer siebenbürgisch-sächsischen Trachten. Gab es immer schon genau drei Bänder am nordsiebenbürgischen Trachtenrock oder nehmen wir das heute an, da wir meist Trachten mit drei Bändern sehen? Trugen die Männer immer schon kurze Haare oder nehmen wir das an, da es heute Usus ist?Ausführlich befasste sich Katrin Weber, Leiterin der Trachtenforschungs- und -beratungsstelle, mit diesem Gedanken: In ihrem Vortrag ging es um den Quellenwert von Trachtenabbildungen bzw. um die Frage der Zuverlässigkeit von Lithographien, Aquarellen und Fotos von anno dazumal: Wurde das Gezeigte auch tatsächlich so getragen oder spielte das Wunschdenken des Malers oder Auftraggebers eine Rolle? Anhand von Beispielen zeigte Katrin Weber, dass auch im Jahr 1800 schon eifrig zur Retusche gegriffen wurde. Sie befasste sich großteils mit den Trachten der Mittelfranken, hatte aber ebenfalls Beispiele aus „unserer“ Trachtenwelt vorbereitet.Im Anschluss gab es eine rege Diskussion. Es zeigte sich, dass jede Trachtenträgerin, jeder Trachtenträger Beispiele aus seinem Umfeld kennt. Dieser Ansatz, „über den Tellerrand zu sehen und neue Impulse zu bekommen“, hat den Gästen gut gefallen – und wir haben uns gefreut, uns nach der langen Zeit einmal wieder zu sehen!

