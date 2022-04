Mitgliederversammlung der Kreisgruppe Stuttgart: „Endlich wieder!“

Das ist doch kein Bild von einem Chor! Die haben ja den Mund zu! Und die Dirigentin sieht man auch nicht von hinten. Nein, Ilse Abraham trägt zur Einstimmung ein Frühlingsgedicht vor und erst danach singt der Chor glockenhell „De Schnieglekelcher blähn“. Drei Männerstimmen reichen, um ein wunderbares Fundament zu legen, über dem der Sopran leicht und locker schwebt. Klein ist der Chor der Kreisgruppe, aber sehr fein. Jetzt sollte die Sitzung beginnen, doch erst gibt es noch Kaffee und Kuchen. Hefezopf und Schokotorte sind wunderbar … und erst die frische Hanklich …!

Der Kreisgruppenchor hört zu. Ilse Abraham spricht ein Frühlingsgedicht. Foto: Berndt Schütz

Überhaupt ist diese Mitgliederversammlung ein Fest. Alles freut sich über den Wiederanfang nach der langen, grauen Pandemie-Abstinenz. Und die Kreisgruppe ist auf Zack. Am 20. März wurden die Corona-Regeln gelockert, keinen Tag früher hätte sie tagen können. Alles scheint neu – und ist es auch. Der neu gewählte Vorstand arbeitet eng Hand in Hand. Hilde Duohl hat organisiert und vorbereitet, Reinhold Zöllner hat informiert und leitet jetzt die Versammlung so zügig, dass im Handumdrehen alle Berichte und Abstimmungen abgearbeitet sind und der Vorstand die Entlastung erhält. Dann folgt der zweite kulturelle Teil. Herr Balas zeigt Bilder einer Reise durch Siebenbürgen, die Maramuresch und die Ostkarpaten. Über neue Ansichten staunt man, über die bekannten freut man sich. Langer und starker Applaus belohnt den interessanten Vortrag. Schließlich fahren Hilde und ihre fleißigen Helferinnen das traditionelle Fettbrot mit Zwiebeln auf. Das genießt man gemütlich bei einem Glas „Trollinger mit Lemberger“ aus dem Schwobaländle. Die 35 anwesenden Mitglieder sind gut gelaunt und finden, dass die restlichen ca. 550, die nicht gekommen sind, etwas Schönes verpasst haben. Aber wer weiß, ob dann die Hanklich gereicht hätte?!

Berndt Schütz