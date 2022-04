Kreisgruppe Ingolstadt: Im Trachtenfieber

Bereits zum zweiten Mal lud Hilda Albrich, Frauenreferentin der Kreisgruppe Ingolstadt, zum Trachtenseminar in unsere Heimatstube ein. Als Referentin stellte sie uns Maria Schenker, Kulturreferentin in der Kreisgruppe Augsburg, vor. Bereits in frühester Kindheit haben Trachten und Bräuche Frau Schenker fasziniert, so hat sie sich ein immenses Wissen angeeignet, das sie gerne weitergibt. Sie stammt aus Großau, wo sie sich mit der Einrichtung einer Heimatstube einen großen Traum, verwirklichen konnte.

Maria Schenker (sitzend am Tisch, Zweite von rechts) im Kreise der Teilnehmerinnen in Ingolstadt. Foto: Martin Albrich

Nach altem siebenbürgischem Brauch wurden alle Teilnehmer von Traute Gierelth mit warmer Hanklich begrüßt. Gestärkt folgten wir dann den Ausführungen von Maria Schenker, die uns wichtige Tipps über das richtige Aufbewahren und Reinigen der verschiedenen Trachtenstücke geben konnte. Habt ihr schon mal eure Trachtenbluse mit einem Säckchen voller Efeublätter gewaschen? Ich werde es von nun an tun. Maria Schenker betonte immer wieder, wie wichtig es sei, die Authentizität der Tracht zu bewahren, zudem sollte eine Tracht richtig „sitzen“.Dann gingen wir zur Praxis über. Eine Unmenge an Trachtenstücken und Accessoires hatten die Teilnehmerinnen mitgebracht, die noch bis zum Heimattag in Dinkelsbühl gerichtet werden sollen. Ein Männerhemd brauchte einen weiteren Kragen, ein Frauen-Trachtengürtel musste gereinigt und erweitert werden, ein altes Trachtenleibchen musste an die neue Besitzerin angepasst werden. Emsig wurde betrachtet, bestaunt und beraten, anprobiert, geliehen und verliehen.Ein sehr schöner Nachmittag verging wie im Flug. Wir haben viel Neues gelernt und gleich angewandt. Vielen herzlichen Dank an Frau Maria Schenker und ihre Begleiterin Frau Regina Lutsch.

Ingeborg Binder

Die Siebenbürger-Banater Blaskapelle Ingolstadt gestaltete den feierlichen Auferstehungsgottesdienst am Ostersonntag am Südfriedhof in Ingolstadt. Foto: Ingrid Mattes

Veranstaltungen der Kreisgruppe Ingolstadt

Nach zwei Jahren Pandemie laden wir Sie alle herzlich zum Muttertaggottesdienst am Sonntag, dem, um 15.00 Uhr in die St. Matthäuskirche in Ingolstadt ein. Den Gottesdienst gestalten Dekanin Gabriele Schwarz, die Siebenbürger Banater Blaskapelle, die Burgberger Singgruppe und unsere Kinder mit ihren Gedichten. Bitte soweit möglich in Tracht am Gottesdienst teilzunehmen.Die Tanzgruppen (Kinder-, Schüler-, Jugend- und Volkstanzgruppe) unserer Kreisgruppe beteiligen sich an den Veranstaltungen des Heimattages in Dinkelsbühl. Alle Mitglieder sind eingeladen, im Trachtenumzug am Pfingstsonntag, dem, in Tracht mitzulaufen. Bitte um Anmeldung bei einem der Gruppenleiter.Das Kronenfest der Kreisgruppe Ingolstadt findet am Sonntag, dem, in der Sportgaststätte Zuchering statt. Herzliche Einladung an alle!

Manfred Binder