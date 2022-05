Kreisgruppe Heilbronn überzeugt mit vielseitigem und reichem Vereinsleben

Die Mitglieder der Kreisgruppe Heilbronn trafen sich am 29. April im gut besuchten, festlich geschmückten Saal des Vereinsheims auf der Schanz. Die erste Mitgliederversammlung mit Neuwahlen nach dem Lockdown war eine gute Gelegenheit, inne und Rückschau auf die vergangenen Jahre zu halten.

Der neue Vorstand der Kreisgruppe Heilbronn (von links): Maria-Elisabeth Roth, Christa Andree, Helga Probsdorfer, Astrid Roth, Gerlinde Schuller, Isabella Schuster-Ritter, Hans Kelp, Ines Wenzel, Raimund Depner, Jürgen Binder, Johannes Kravatzky, Ingrid Fuss, Judith Depner, Helmut Gross, Roswitha Bertleff. Foto: Helmut Wenzel

Der Liederkranz der Siebenbürger Sachsen Heilbronn unter der Leitung von Melitta Wonner (links) erfreute mit seinen Liedern. Foto: Jürgen Binder

Gerlinde Schuller (Zweite von links) erhielt für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit als Schriftführerin bzw. Pressereferentin und in Anerkennung ihres erfolgreichen Wirkens für unsere Gemeinschaft das Goldene Ehrenwappen der Verbandes, auf dem Bild mit Michael Konnerth, Helge Krempels und Ines Wenzel (von links). Foto: Jürgen Binder

Raimund Depner (Zweiter von rechts) erhielt für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit als stellvertretender Vorsitzender der Kreisgruppe Heilbronn und in Anerkennung seines herausragenden Einsatzes als Gründer und Leiter der Kindermusikgruppe Quartenzirkel sowie als zuverlässiger und optimierungsorientierter Organisationsreferent das Silberne Ehrenwappen des Verbandes. Foto: Jürgen Binder

Jürgen Binder (Zweiter von links) erhielt für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit als stellvertretender Vorsitzender der Kreisgruppe Heilbronn und in Anerkennung seines herausragenden Einsatzes als Redakteur des Mitteilungsblattes Gehört-Gesehen sowie als innovativer Organisator vieler kultureller Veranstaltungen das Silberne Ehrenwappen. Foto: Judith Depner

Hans Kelp (Zweiter von links) erhielt für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstand der Kreisgruppe Heilbronn und in Anerkennung seines zuverlässigen Einsatzes als Chorsprecher, beim Versand des Mitteilungsblattes sowie bei der Mitwirkung an den Veranstaltungen der Kreisgruppe das Silberne Ehrenwappen des Verbandes. Foto: Jürgen Binder

Die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn trat nach langer Zeit wieder vor dem Publikum auf. Foto: Jürgen Binder

Der „Liederkranz der Siebenbürger Sachsen Heilbronn“ unter der Leitung von Melitta Wonner umrahmte den Abend musikalisch mit den Liedern „Hirt des Stromes Sälwerwellen“ und „An die Abendsonne“.Die Vorsitzende der Kreisgruppe, Ines Wenzel, begrüßte Michael Konnerth, stellvertretender Bundesvorsitzender und Vorsitzender der Landesgruppe Baden- Württemberg, Helge Krempels, stellvertretender Vorsitzender der Landesgruppe Baden-Württemberg, die Mitglieder des Vorstandes und alle Gäste. Die Kreisgruppe Heilbronn zählt 770 Vollmitglieder, 388 Familienmitglieder, acht Zweitmitglieder und eine soziale Einrichtung, also insgesamt 1.167 Personen bzw. Mitglieder, die unseren Verband unterstützen. Zudem gehören unserer Kreisgruppe und ihren Tanzgruppen noch 43 SJD-Mitglieder an, deren Bekenntnis zu unserer Gemeinschaft uns natürlich in besonderem Maße freut.Ines Wenzel präsentierte den Tätigkeitsbericht, der Ausdruck eines vielseitigen und reichen Vereinslebens ist. Der Faschingsball, die Bewirtung beim Tag der offenen Tür der Firma Holz Hauff in Leingarten, das Baumstriezelfest, die Fahrt zum Heimattag, das Begegnungsfest auf dem Gaffenberg, der Bunte Abend, der Katharinenball, die Breitenauer Seeweihnacht und der siebenbürgisch-sächsische Weihnachtsgottesdienst sind feste Termine in unserem Veranstaltungskalender. Der Neujahrsempfang im großen Ratssaal des Heilbronner Rathauses mit der Ausstellung Kirchenburgenlandschaft Siebenbürgen und dem Auftakt zum 70. Jubiläumsjahr unseres Landes- und Bundesverbandes, die Ausstellung und die Bockelvorführungen beim Heimattag, die Mitgestaltung der 70-Jahr-Feier unserer Landesgruppe in der Heilbronner Harmonie waren interessante, wunderschöne Veranstaltungen im Jahr vor der Pandemie. Das „Große Kronenfest auf der BUGA“ in Heilbronn war für uns ein organisatorischer und logistischer Kraftakt, ein Höhepunkt unseres Gemeinschaftslebens, das allen Teilnehmern in Erinnerung bleiben wird.Um all diese Ereignisse zu koordinieren, zu planen und durchzuführen, ist man auf ein gutes Miteinander angewiesen. Ines Wenzel brachte ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass dieses Zusammenspiel in unserer Kreisgruppen-Mannschaft sehr gut funktioniert. Sie bedankte sich bei den vielen fleißigen Händen und Köpfen, die dafür sorgen, dass die Veranstaltungen laufen, aber auch bei jenen, die sich um unsere Mitglieder und um unser Vereinsheim kümmern. Ein weiterer Dank ging an die LeiterInnen und an die Mitglieder unserer Kulturgruppen, die als Aushängeschilder der Kreisgruppe gelten. Sie wünschte vor allem auch der Ende 2021 neu hinzugekommenen „Siebenbürgischen Tanzgruppe Heilbronn“ viel Erfolg in ihrem Wirken.Ingrid Fuss berichtete, dass im Rahmen des Frauen- und Jugendreferates unter anderem Malkurse und Bastelnachmittage angeboten wurden, es Koch- und Backkurse gab, Schürzen gestickt und Tänze für den Faschingsball einstudiert wurden. Sie bedankte sich auch für die vielen Kuchenspenden, die bei verschiedenen Veranstaltungen wichtig waren und hoffentlich auch in Zukunft angeboten werden.34 Jahre hatte Johannes Kravatzky das Reisereferat inne. Nun legte er es nieder, stellte sich aber noch als Beisitzer zur Wahl. Sein Dank ging an alle Kollegen aus dem Vorstand für ihre Unterstützung und stets gute Zusammenarbeit. Einen besonderen Dank richtete er an Kurt Bartmus, den damaligen Kassenwart, der ihn während all der Jahre aktiv unterstützt habe. Höhepunkte des Reisereferates waren die Fahrt mit dem Transrapid in Lathen im Emsland, der Besuch des Hermann-Oberth-Raumfahrtmuseums in Fürth, die Reise zum Nordkap, die Reise nach Irland zu Gärten und Whisky, nach Griechenland, Neapel mit Vesuv und Pompeji, Amalfiküste mit Capri, Florenz mit Insel Elba, Dresden und Leipzig, Luxemburg mit Sprachtest, Besuch bei befreundeten Kreisgruppen, Besuch im Bundestag und Bundesrat in Bonn, Besuch des Bundestages in Berlin. Auch Landsleute aus anderen Kreisgruppen und Nichtsiebenbürger nahmen an den Reisen teil. Im Herbst fand immer die Fotobörse statt. Es wurden Diavorträge zum Thema Reisen, Wandern und Bergsteigen gezeigt. Zum Schluss stellte Johannes Kravatzky die Frage: „Was macht eine gute Reise aus?“ und gab auch gleich die Antwort: „Ein interessantes Reiseziel, ein guter Bus mit gutem Fahrer, eine gute Reisegruppe, also eine nette Gesellschaft!“ „Und ein guter Reiseleiter“, ergänzten die Gäste im Saal.Es folgten der Kassenbericht und der Bericht der Kassenprüferinnen; der Kassenwart und der Vorstand wurden einstimmig entlastet.Vor der Ehrung scheidender Mitglieder bat Ines Wenzel um eine Gedenkminute für die Vorstandsmitglieder, die in der letzten Amtsperiode verstorben sind: Im Februar 2019 ging unser Ehrenvorsitzender Ernst Schmidts von uns, im Dezember 2019 und im Juli 2020 starben die Vorstandsmitglieder Hermann Grempels und Rolf Kellner, im Oktober 2021 das ehemalige Vorstandsmitglied Pfarrer Helmut Heinrich Georg sowie im Januar und im Februar dieses Jahres die beiden ehemaligen Vorstandsmitglieder Katharina Gaadt und Georg Bretz.Folgenden ehemaligen Leitern und Sprechern unserer Kulturgruppen, die innerhalb der letzten fünf Jahre den Vorstand verlassen haben, wurde mit einem Buchpräsent mit Widmung gedankt: Reiner Adam, Kim Buortesch, Andrea Greger, Michael Henning, Uwe Horwath, Bernhard Lang, Isabell Markel und Petra Probsdorfer.In Würdigung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit überreichte Ines Wenzel Bücher und Urkunden im Namen der Kreisgruppe Heilbronn an die scheidenden Vorstandsmitglieder Annemarie Fay, Adolf Oczko, Anna Pieldner, Susanna Riemesch-Wachsmann und Michael Weber. In Würdigung ihres Beitrags zum Wohle der Gemeinschaft und des Verbandes überreichte Michael Konnerth Ehrenurkunden im Namen der Landesgruppe Baden-Württemberg an Jessica Gall und Uwe Heltner.Mit dem Silbernen Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen wurden Jürgen Binder, Raimund Depner, Sigrid Heltner, Johann Kelp und Brigitte Potsch für ihre ehrenamtliche Tätigkeit gewürdigt. Das Goldene Ehrenwappen wurde Gerlinde Schuller für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit als Schriftführerin bzw. Pressereferentin verliehen. Jürgen Binder bedankte sich im Namen des Vorstands mit anerkennenden Worten und einem Blumenstrauß bei der Vorsitzenden Ines Wenzel.Ein schönes Bild bot unsere Tanzgruppe, die in harmonierenden Unterwälder Trachten mit zwei Tänzen, dem „Sprötzer Achterrüm“ und dem „Nagelschmied“, zur kulturellen Umrahmung des Abends beitrug.Dank der sehr genau geführten Mitgliederverwaltung und der guten Vorbereitung durch den Findungsausschuss konnte unter der Wahlleitung von Michael Konnerth zügig gewählt werden.Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzende: Ines Wenzel, Stellvertreter: Jürgen Binder, Raimund Depner, Helmut Gross, Kassenwart: Astrid Roth, Schriftführerin: Isabella Schuster-Ritter, Kulturreferat: Jürgen Binder, Referat Mitgliederverwaltung/Gratulationen: Helmut Gross, Referat Organisation Veranstaltungen: Roswitha Bertleff, Raimund Depner, Frauenreferat: Ingrid Fuss, Seniorenreferat: Hannelore Schuster, Jugendreferat: Bianca Probsdorfer, Pressereferat: Gerlinde Schuller, Redaktion Gehört-Gesehen: Jürgen Binder, Sozialreferat: Maria-Elisabeth Roth, Reise- und Freizeitreferat: Helmut Gross, Beisitzer: Christa Andree, Judith Depner, Johann Kelp, Johannes Kravatzky, Helga Probsdorfer, Beirat: Richard Siemiatkowski-Werner, Kassenprüferinnen: Ingeborg Schuster, Martha Welther, Stellvertretende Kassenprüferin: Helga Welter, Delegierte: Roswitha Bertleff, Jürgen Binder, Raimund Depner, Helmut Gross, Ines Wenzel, Ersatzdelegierte: Ingrid Fuss, Johannes Kravatzky, Gerlinde Schuller. Zum Vorstand gehören von Amts wegen auch die Leiter bzw. Sprecher der Kulturgruppen.Ines Wenzel dankte allen Wählern für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung. Sie wünschte dem neuen Vorstand für die nächste Amtsperiode weiterhin eine so gute Zusammenarbeit und viel Erfolg. Nach dem abschließenden Auftritt des Liederkranzes wurde noch zum Besuch der Ausstellung „Brukenthal 300“ sowie zum geselligen Beisammensein bei einem kleinen Imbiss eingeladen.

Gerlinde Schuller