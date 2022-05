Kreisgruppe Biberach: Mitgliederversammlung mit Neuwahlen

Wir konnten die seit zwei Jahren verschobene Mitgliederversammlung mit Neuwahlen am 20. März in der Mensa der Friedrich-Uhlmann-Schule in Laup­heim abhalten. Termin und Raumreservierung hatten wir seit Mitte 2021 geplant, ohne zu wissen, wie sich die pandemische Lage entwickelt. In Anbetracht der gelockerten Vorschriften nutzten wir die Gunst der Stunde und hielten die Veranstaltung erfolgreich ab.

Neuer Vorstand der Kreisgruppe Biberach, hintere Reihe, von links nach rechts: Oliver Orend, Fabian Göddert, Johann Ludwig, Günter Herbert, Dietmar Hann, Michael Bartel, Christoph Ludwig, Gerhard Hallas; vordere Reihe, von links nach rechts: Michael Konnerth, Martin Stefan, Astrid Göddert, Agathe Bartel, Elisabeth Wenrich, Monika Schuster, Anna-Lena Göddert, Mathias Henrich, Alina Kovacs, Krista Frank, Hedwig Gödderth und Bettina Gödderth. Foto: Katharina Henrich

Wir begannen um 14.00 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Nach und nach kamen die Mitglieder zusammen und freuten sich, endlich wieder unter Gleichgesinnten sein zu können. Man spürte, sah und hörte regelrecht die Freude des Wiedersehens unter den Teilnehmern. Um 15.00 Uhr eröffnete der Vorsitzende Mathias Henrich die Mitgliederversammlung. Er begrüßte alle ca. 65 anwesenden Personen, den Landesvorsitzenden von Baden-Württemberg Michael Konnerth sowie den Ehrenvorsitzen Karl Fleischer. Anschließend gedachten alle mit einer Schweigeminute sowohl der verstorbenen Landsleute als auch der Kriegsopfer aus dem Ukraine-Konflikt. Danach ging es weiter mit einer Präsentation über die Aktivitäten des Vorstandes aus den letzten sechs Jahren. Viele Erinnerungen von fast schon vergessenen Festen und Aktivitäten kamen auf und weckten die Lust auf neue, unbeschwerte Treffen.Nach dem Bericht des Vorsitzenden folgte die Darstellung der finanziellen Lage, die von Krista Frank erstellt wurde. Im Anschluss stellten die Kassenprüfer Günther Lahm und Johann Ludwig ihre Ergebnisse aus den letzten zwei Jahren vor. Johann Ludwig informierte die Anwesenden über eine lückenlose und ordentlich geführte Buchführung sowie Übereinstimmung der Zahlen und der Kasseneinträge. Die Kassenprüfer empfahlen, den Kassier und den Vorstand für die zurückliegenden zwei Jahre zu entlasten. Die Entlastung wurde mit Handzeichen einstimmig erteilt. Die Vorjahre wurden in jährlichen Mitgliederversammlungen geprüft und entlastet. Danach gab es weitere Berichte in Form von sehr schönen Präsentationen. Es wurde die Arbeit und das Wirken des Frauenreferats, erstellt von Erika May und Monika Schuster, gezeigt. Die Tanzgruppenereignisse wurden von Astrid Göddert und die Kinderaktivitäten von Anna-Lena Göddert reflektiert. In einer Pause konnten sich alle mit Würstchen, Semmeln sowie Käsebrötchen stärken.Im zweiten Teil der Veranstaltung wurde der bisherige Vorstand verabschiedet. Der Vorsitzende dankte allen für die geleistete Arbeit und ihr Mitwirken in den zurückliegenden sechs Jahren. Insbesondere würdigte er die schwierige Arbeit in den letzten beiden Jahren. Neue Kommunikationswege mussten erlernt und umgesetzt werden. Planungen wurden immer wieder geändert, verschoben oder abgesagt. Die wenigen Möglichkeiten, die sich in bestimmten Zeitfenstern ergaben, mussten kurzfristig und den Anforderungen entsprechend angepasst werden, z.B. Seniorenbesuche, persönliche Überbringung kleiner Präsente zum Muttertag 2021, Kaffeekränzchentreffen sowie eine Online-Weihnachtfeier.Danach wurden folgende Vorstandsmitglieder vom Landesvorsitzenden Michael Konnerth geehrt: Astrid Göddert, Fabian Göddert, Gerhard Hallas, Dietmar Hann, Krista Frank, Martin Stefan, Michael Bartel, Hedwig Gödderth, Oliver Orend, Christoph Ludwig, Miriam May, Erika May, Peter Pitters, Monika Schuster und Markus Stefan. Die Frauen erhielten eine Urkunde und einen Blumenstrauß, die Männer eine Urkunde und eine Spirituosenflasche. Für die Wahlen eines neuen Vorstandes wurde Michael Konnerth als Wahlleiter vorgeschlagen und gewählt. Als Wahlhelfer bot sich der Ehrenvorsitzende Karl Fleischer an. Anschließend wurden die Wahlgänge für die neuen Mitglieder des Vorstandes sowie der Rechnungsprüfer vollzogen. Es wurde per Handzeichen gewählt, was vorab durch Abstimmung aller Mitglieder bestimmt und vom Wahlleiter bestätigt wurde. Alle gewählten nahmen die Wahl an.Der neue Vorstand mit einem Durchschnittsalter von 45 Jahren setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzender und Delegierter: Mathias Henrich, stellvertretende Vorsitzende, Ersatzdelegierte und Tanzgruppenleiterin: Astrid Göddert. stellvertretender Vorsitzender: Gerhard Hallas, stellvertretender Vorsitzender und Internetreferent: Dietmar Hann, Kassier: Krista Frank, stellvertretender Kassier: Michael Bartel, Martin Stefan und Hans Schuster, Schriftführerin: Alina Kovacs. Kulturreferentin: Hedwig Gödderth. stellvertretende Kulturreferentin: Bettina Gödderth, Frauenreferentin: Monika Schuster. stellvertretende Frauenreferentinnen: Elisabeth Wenrich und Agathe Bartel, Jugendreferent: Fabian Göddert. stellvertrende Jugendreferenten: Oliver Orend und Christoph Ludwig, Kinderreferentin: Anna-Lena Göddert, Kassenprüfer: Barbara Zikeli und Günter Herbert, stellvertretender Kassenprüfer: Johann Ludwig.Der bisherige und neue Vorsitzende dankte allen Anwesenden für ihr Erscheinen trotz des wunderschönen Wetters und der aktuellen Situation, allen Mitwirkenden und Helfern sowie allen Kuchenspendern und wünschte eine erfolgreiche, friedliche und gute Amtsperiode. Ein erfolgreicher und zufriedener Nachmittag ging zu Ende.

Mathias Henrich