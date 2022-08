Kronenfest in Ingolstadt wie in alten Zeiten

Die Frage „Bloß drei Jahre?“ hörte man immer wieder an diesem letzten Sonntag im Juni. Viele Landsleute hatten ihre Freunde auf die Wiese der Sportgaststätte in Ingolstadt-Zuchering mitgebracht. Ja, nach drei Jahren konnten wir endlich wieder diesen alten Brauch aufleben lassen. In seiner Ansprache hatte der Vorsitzende Manfred Binder das Kronenfest als ein Fest der puren Lebensfreude beschrieben. Das konnten wir an diesem sonnigen Tag alle spüren.

Gruppenbild der Trachtenträger beim Kronenfest in Ingolstadt. Foto: Margot Wagner

Ingolstadts Bürgermeisterin Dr. Dorothea Deneke-Stoll sowie Alfred Grob, Abgeordneter im Bayerischen Landtag, erwiesen uns die Ehre und überbrachten Anerkennungs- und Lobesworte für die von uns gelebten Bräuche. Mehrere Stadträte und Vertreter der ansässigen Landsmannschaften waren der Einladung gefolgt und feierten mit uns. Hans-Martin Gräf begrüßte am Eingang die Besucher. Gerda Knall, stellvertretende Vorsitzende, hatte einen prächtigen Altar im Grünen aufgebaut. Pfarrer Klaus Kuhn hielt den Gottesdienst und überraschte uns mit der Predigt in Versform. Die Burgberger Singgruppe unter der Leitung von Katharina Kraus und die Siebenbürger-Banater Blaskapelle unter der Leitung von Hermann Mattes untermalten den Gottesdienst musikalisch.Es folgte ein beeindruckender Aufmarsch der unzähligen Trachtenpaare und dann war es endlich soweit: Alle Blicke waren auf Matthias Reger gerichtet, der mühelos den Kronenbaum hochkletterte und in der am Vortag von den Jugendlichen mit viel Eichenlaub und Feldblumen gebundenen Krone Platz nahm. Wir lauschten seiner Ansprache, die er teilweise in siebenbürgisch-sächsischer Mundart hielt. Der darauffolgende Bonbonregen löste einen regelrechten Wettlauf aus, am Ende gab es nur Gewinner. Im Anschluss eröffnete Matthias mit seiner Schwester Rebecca den Tanz.Eine Welle der Begeisterung lösten die Vorführungen der sechs Tanzgruppen aus. Den Anfang machte die Kindertanzgruppe unter der Leitung von Gerda Knall und Anita Mooser. Die Gasttanzgruppe aus Augsburg unter der Leitung von Udo Schneider und Frank Orend schloss sich an, gefolgt von der Schülertanzgruppe, geleitet von Margot, Julia und Melina Wagner. Eine Premiere gab es für die von Hilda Albrich neu gegründete Frauentanzgruppe. Die Jugendtanzgruppe, Leitung Ingrid Mattes, und die Erwachsenentanzgruppe, Leitung Monika Tontsch, rundeten den Tanzreigen ab. Es war ein Hochgenuss für unsere Sinne, und der Gemeinschaftstanz übertrumpfte nochmal alles – eben wie in alten Zeiten. Die Blaskapelle spielte danach für alle zum Tanz auf.Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Es gab eine große Auswahl an selbst gebackenen Kuchen, dazu wurde vor Ort Baumstriezel gebacken. Die Mici durften auch nicht fehlen. Vielen Dank an alle, die zum guten Gelingen dieses unvergesslichen Festes nach dieser langen Durststrecke beigetragen haben. Zum Schluss ein Zitat aus Matthias Ansprache: „Wot eus gegien huet de old Himet/ un hischen gläcklichen Standjen,/ dot kennen näkest vergießen mir,/ mer bleiwen mät är verbanjen!“

Ingeborg Binder