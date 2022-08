12. August 2022

Erfolgreiches Open-Air in Hessen

„DANKE, DANKE, DANKE!“, schrieb die Vorsitzende des Landesverbands Hessen, Ingwelde Juchum, an die Helfer nach dem gelungenen Open-Air. „Jetzt weiß ich wieder, warum ich mich für den Verband und unsere Siebenbürger Sachsen einsetze und warum ehrenamtliche Arbeit auch Spaß macht. Es hat alles gepasst: Musik, Singen, Organisation, Wetter. Alles zusammen hat eine perfekte Stimmung ergeben. Die Gäste waren restlos begeistert. Alle Helfer haben Hand in Hand gearbeitet. Ein tolles Team. Wir haben viele Stunden in die Veranstaltung investiert. Ich hoffe, dass ihr dennoch Spaß dabei hattet.“ Mit diesen Worten brachte sie alles auf den Punkt, was man als Fazit eines wunderbaren Festes feststellen kann. Trotzdem möchte ich etwas ausführlicher darauf eingehen.

Landesvorsitzende Ingwelde Juchum begrüßte die Gäste zum hessischen Fest in Weiskirchen. Foto: Klaus Reitz Das sommerliche Wetter lockte viele Tanzfreudige am 16. Juli in die Freizeitanlage nach Weiskirchen. Der Landesverband Hessen hatte zum Open-Air eingeladen. Der Strom der Gäste riss nicht ab. Keiner hatte mit 280 Besuchern gerechnet. Sicherlich war die Musikband „Schlager-Taxi“ ein großer Magnet, ebenso die Freude auf ein Wiedersehen mit Freunden und Bekannten nach einer langen Durststrecke ohne Veranstaltungen im Freien. Nur mit einer guten Organisation, der eine gute Planung bis ins Detail vorausgeht, kann ein Fest erfolgreich sein. Die Helfer aus dem Vorstand trafen sich schon um die Mittagszeit an der Grillhütte, um alles vorzubereiten. Sie stellten Biertische, Bänke und Schatten spendende Zelte auf, verlegten Stromkabel und befestigten Lampen. Für das leibliche Wohl wurden Schmalzbrote geschmiert und der Grill zum Braten von Würstchen vorbereitet. Der Kühlraum wurde mit einer großen Menge an Getränken gefüllt. Alles stand für die Gäste bereit.



Um 18.00 Uhr legte das „Schlager-Taxi“ mit fetziger Musik los. Ingwelde Juchum eröffnete das Tanz- und Singfest mit einer anfeuernden kurzen Begrüßung. Die betonierte Tanzfläche reichte für die vielen Begeisterten nicht aus. Das Tanzen daneben auf dem Waldboden wirbelte zwar Staub auf, aber das störte keinen. Die gekühlten Getränke fanden reißenden Absatz. Es musste für Nachschub gesorgt werden.



Das gemeinsame Singen mit Freunden, Jung und Alt, gehörte zu den Höhepunkten des Abends. Bei Einbruch der Dunkelheit installierte die Jugend eine Leinwand. Ein Beamer projizierte die Liedtexte darauf. An den Tischen wurden gebundene, weiße Mappen mit dem siebenbürgischen Wappen für Singfreudige verteilt. Eine Mappe enthielt 25 ausgewählte Lieder. Die ersten Lieder erklangen etwas zaghaft. Doch der Funke sprang nach und nach auf die noch Zögernden über. Sitzend und stehend, eng umschlungen, sich wiegend oder schunkelnd – das frohe Singen füllte die Waldlichtung. Begleitet von Gitarren- und Akkordeonklängen, wechselten stimmungsvolle Lieder mit flotten ab. Das Gemeinschaftsgefühl schlug hohe Wellen. Wunderbare Stimmung! Danach verließen die Tanzlustigen die Tanzfläche nicht mehr. Bis nach Mitternacht heizte die Band die Bombenstimmung an.



Fotos des Abends findet ihr auf: www.siebenbuerger.de/ hessen/aktivitaeten Ingwelde Juchum, Karin Scheiner

