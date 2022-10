Kreisgruppe Herten: Jahreshauptversammlung mit Danksagung

Ende September fand die diesjährige Jahreshauptversammlung unserer Kreisgruppe statt. Im mit Bannern und Stickereien dekorierten Saal des Siebenbürger Hauses der Jugend konnte die Vorsitzende Karin Roth neben den Mitgliedern auch Robert Sander, einen der stellvertretenden Landesvorsitzenden, herzlich begrüßen.

In Herten: Einheitsbuddeln mit Urkunden. Foto: Josi Struckmeier

Einheitsbuddeln

Die Versammlung startete mit einem Kaffeetrinken, begleitend wurden zahlreiche Fotos der Kreisgruppe aus den letzten zehn Jahren gezeigt. Ebenfalls bekamen die Mitglieder den Kreisgruppenfilm aus der Challenge „7 Gründe“ präsentiert, in dem aussagekräftige Bilder die Vorteile der Mitgliedschaft in unserem Verband verdeutlichten. Ebenfalls lief der Film, in dem zahlreiche Mitglieder unserer Kreisgruppe und Untergruppen der Landesgruppe NRW zum 70-jährigen Jubiläum gratulierten. Dieser Spot hatte, neben anderen Glückwunschfilmen, erst kürzlich bei der Jubiläumsfeier der Landesgruppe in Schwerte Premiere.Nach dieser heiteren Einstimmung startete die eigentliche Versammlung mit allen Berichten. Vorgestellt wurden die aktuellen Präsente für unsere Jubilare: Die Kreisgruppe hat mittlerweile einen kleinen Fundus an Brillenputztüchern mit Abbildung von Exponaten aus unserer Heimatstube. Diese kleinen Geschenke kommen erfahrungsgemäß bei unseren Mitgliedern gut an und lassen sich auch gut versenden, falls Besuche nicht möglich sind. Verabschiedet wurden aus Altersgründen unsere Nachbarmutter Susanna Hartig sowie die Betreuerin unserer Heimatstube, Margret Grotzki. Der Vorstand überreichte ihnen zum Abschied jeweils ein eigens angefertigtes Keramik-Herz mit siebenbürgischer Malerei aus der Werkstatt der Heilbronner Künstlerin Ursula Hergesell. Je ein weiteres dieser wunderschönen Herzen erhielten die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes von Karin Roth als Dank für die gute Zusammenarbeit.Im Anschluss stand die Wahl an. Robert Sander wurde als Wahlleiter gewählt, ihm zur Seite standen Walter Hartig und Gerd Roth. Unter ihrer Leitung wurde der geschäftsführende Vorstand vollständig wiedergewählt – er setzt sich zusammen aus Karin Roth (Vorsitzende), Dr. Erika Thomae (stellvertretende Vorsitzende), Detlev Hedrich (Kassierer), Andrea Schuster (Schriftführerin), Hildegard Hartig (Nachbarmutter). Von Amts wegen gehören ebenfalls zum Vorstand: Tim Holzträger (Tanzgruppe), Dr. Erika Thomae (in Doppelfunktion auch Leiterin der Frauengruppe), Volker Bruner (Blaskapelle) sowie Christian Schuster (Siebenbürger Haus der Jugend). KassenprüferInnen sind Margret Gottschlich, Katharina Wenzel und Stefan Schuster. Robert Sander erhielt vom neu­gewählten Vorstand ebenfalls ein Dankeschön in Herzform für die durchgeführte Wahlleitung. Unter „Verschiedenes“ wurde die aktuell schwierige Situation des Siebenbürger Haus der Jugend e.V. beschrieben: Steigende Preise im Allgemeinen und die explodierenden Energiekosten im Besonderen erschweren die Wirtschaftlichkeit des Vereinshauses. Eine Task-Force-Gruppe befasst sich mit Sparmöglichkeiten und arbeitet eng mit dem Vorstand von Siebenbürger Haus der Jugend und Kreisgruppe zusammen. Weiteres Thema waren mögliche Aktivitäten im kommenden Jahr. Weitere Infos folgen zu den einzelnen Veranstaltungen.Am diesjährigen Einheitsbuddeln beteiligte sich unsere Kreisgruppe mit allen zugehörigen Gruppen: VertreterInnen aus dem Siebenbürger Haus der Jugend, Blaskapelle, Frauengruppe und Tanzgruppe waren bei dieser Veranstaltung der Stadt Herten dabei und pflanzten („buddelten“) gemeinsam einen Apfelbaum ein. 35 Obstbäume wurden bei der vierten Neuauflage dieser Aktion gepflanzt. Aus verschiedenen, vorab seitens der Stadt festgelegten Sorten haben wir einen Holsteiner Cox ausgewählt. Es war uns eine Freude und Ehre, uns an dieser Aktion zu beteiligen und mit unserem Baum die Nachhaltigkeit sowohl in Hinblick auf das Klima wie auch auf unsere Gemeinschaft zu fördern. Im Anschluss erhielt jede unserer Gruppen eine Urkunde, die dieses tolle Engagement bestätigt.

KR