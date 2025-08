Irene Kastner erhält Professor-Hans- Samhaber-Plakette

Am 2. Juli wurden im feierlichen Rahmen des Stiftes St. Florian sechs engagierte Persönlichkeiten aus Oberösterreich mit der Professor-Hans-Samhaber-Plakette ausgezeichnet. Diese besondere Ehrung wird seit 2015 vom OÖ Forum Volkskultur an Menschen verliehen, die durch ihr langjähriges, nachhaltiges Wirken die Volkskultur des Landes maßgeblich mitgestalten. Unter den Ausgezeichneten: Irene Kastner aus Rohr im Kremstal, die sich für das Kulturerbe der Siebenbürger Sachsen engagiert.

Ehrung, von links: Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer, Präsidentin Kons. Christine Huber, Irene Kastner, Kulturdirektorin Mag. Margot Nazzal, Bgm. Bernd Schützeneder. Foto: Credits © OÖ Forum Volkskultur – Franz Etzenberger

Einsatz für Tracht, Bräuche und Gemeinschaft

Feierstunde im Stift St. Florian

Die Volkskultur bereichert das gesellschaftliche Leben in Oberösterreich durch ihre große Vielfalt: Von Musik und Tanz über Tracht und Bräuche bis Krippenbau und Kunsthandwerk – die oberösterreichische Volkskultur zeigt sich in vielen Ausdrucksformen und ist tief in den Regionen verwurzelt. Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer betonte im Rahmen der Feierlichkeiten mit großer Wertschätzung die Relevanz des ehrenamtlichen Engagements für das Land: „Oberösterreich ist ein Land der Volkskultur. Dahinter stehen mehr als 100 000 Menschen, die sich mit großer Leidenschaft – zumeist ehrenamtlich – engagieren. Ihnen allen danken wir heute stellvertretend mit der Verleihung der Professor-Hans-Samhaber-Plakette an sechs ausgewählte Persönlichkeiten. Danke auch an das OÖ Forum Volkskultur, das als Dachverband der volkskulturellen Verbände seit zehn Jahren derart großartige Leistungen vor den Vorhang holt.“Seit ihrer Kindheit ist Irene Kastner mit den Bräuchen und Sitten der Siebenbürger Sachsen vertraut. Deren Weitergabe ist zu ihrer Lebensaufgabe geworden. 1993 übernahm sie die Funktion der Schriftführerin bei der Siebenbürgergemeinschaft Traun. In dieser Zeit entstand mit dem „Siebenbürger“ auch eine Vereinszeitung, die sie zehn Jahre redaktionell betreute. Maßgeblich beteiligt war sie auch an der Herausgabe eines Siebenbürgischen Kochbuchs, das mehr als 5000-mal verkauft wurde. Ein Anliegen ist Irene Kastner auch der Erhalt der siebenbürgischen Tracht, zu der sie sich ein umfangreiches Wissen aneignete. Darüber hinaus fertigt sie auch selbst Trachten an, u.a. für die Siebenbürgische Kindertanzgruppe. In der Landesleitung des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Oberösterreich ist Irene Kastner seit 20 Jahren tätig, aktuell als Beirätin. 15 Jahre war sie Schriftführerin des Verbandes. Im Referat für Kultur- und Brauchtumspflege bringt sie außerdem ihr Fachwissen immer gerne ein, so zum Beispiel beim Konzipieren von Ausstellungen. So ist ihr auch das Museum im Steinhumergut in Traun ein großes Anliegen, das in besonderer Weise die Geschichte der Siebenbürger Sachsen dokumentiert. Darüber hinaus bringt sich Irene Kastner federführend bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen der Siebenbürger Sachsen ein sowie in der evangelischen Pfarre in Traun.Die Verleihung der Professor-Hans-Samhaber-Plaketten fand in der stimmungsvollen Sala terrena des Stiftes St. Florian statt. Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer überreichte gemeinsam mit Kulturdirektorin Mag. Margot Nazzal, Bürgermeister Bernd Schützeneder und Präsidentin Kons. Christine Huber die Professor-Hans-Samhaber-Plaketten. Die Feier wurde von Sandra Ohms moderiert und vom Kremsegger Hornquartett musikalisch begleitet. Beim anschließenden Empfang klang die Feier in gemütlicher Atmosphäre aus.Das OÖ Forum Volkskultur ist der Dachverband und die Interessenvertretung der Volkskultur in Oberösterreich. Seine Aufgabe ist, Menschen für Volkskultur zu begeistern, sie zu vernetzen, auf die Lebendigkeit und Vielfalt der Volkskultur hinzuweisen sowie die volkskulturelle Arbeit zu unterstützen. 25 Landesverbände und Arbeitsgemeinschaften sind unter dem Dach des OÖ Forums Volkskultur zusammengeschlossen. Der Verband der Siebenbürger Sachsen OÖ ist seit 2017 Mitglied im OÖ Forum Volkskultur.

Quelle: OÖ Forum Volkskultur