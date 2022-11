20 Jahre Kindertanzgruppe Augsburg – tosender Applaus

Mitmachen in der Kindertanzgruppe Augsburg bedeutet Spaß haben, Lernen, Lachen, Tanzen und Verantwortung für das Gelingen von Auftritten übernehmen. Feste Termine bilden das Gerüst der Zielsetzungen dieser Gruppe: Das Jahr beginnt mit dem Familienfasching. Dabei gibt es immer ein Motto und ein großes Fest mit Tanz und Spiel für alle Kinder und Familien.

Die Kindertanzgruppe Augsburg feierte ihr 20-jähriges Bestehen in Gersthofen, auf dem Bild mit den Tanzgruppen Augsburg und der Gastgruppe Ingolstadt. Foto: Markus Stenner

Im Mai wird der Muttertagsgottesdienst mit Gedichten und musikalischen Einlagen mitgestaltet. Weiter geht es zu Pfingsten mit der größten Veranstaltung der Siebenbürger Sachsen, dem Heimattag in Dinkelsbühl. „Unser Nachwuchs präsentiert sich“ heißt es da am Samstagnachmittag, voller Begeisterung zeigen unsere Kinder auch hier ihr talentiertes Können. Ende Juli ist die Kindertanzgruppe beim Aufmarsch des Kronenfestes in Augsburg jedes Mal dabei und erfreut die Gäste mit einer Tanzdarbietung. Nach den Sommerferien geht es mit Proben und Auftritten am Kathreinenball der Kreisgruppe weiter. Mit dem Weihnachtsgottesdienst nach siebenbürgisch-sächsischer Tradition findet das Jahr seinen krönenden Abschluss. Die Kinder führen hierbei das Krippenspiel auf und gestalten den Gottesdienst durch Lesungen und Lieder mit. Die jungen Tänzerinnen und Tänzer haben auch zahlreiche Auftritte bei Veranstaltungen der Stadt Augsburg, der Kirchengemeinden, bei HOG-Treffen usw. Aber es gibt auch tolle Ausflüge (Europapark) oder gemeinsame Freizeitaktivitäten (z.B. Klettern), welche die Gruppe zusammenschweißen. Und das schon seit vielen Jahren. 2002 gründete Rosemarie Schwarz die Augsburger Kindertanzgruppe und leitete diese mit ungebrochener Leidenschaft bis 2019. Bei der Jubiläumsfeier am 15. Oktober 2022 in der Halle des TSV 1909 Gersthofen wurde ihr herzlicher Dank für diese kontinuierliche Leistung zuteil. Sandra Bruss und Helmut Schwarz (Kreisgruppenvorsitzender Augsburg), beide aktuelle Leiter der Augsburger Kindertanzgruppe, wurde ebenso Dank und Anerkennung ausgesprochen.Es war ein angenehmer Nachmittag, durch den Ute Bako, eine der beiden Kulturreferentinnen der Augsburger Kreisgruppe, führte, aufgelockert durch Tänze, Interviews und Reden, zwischen denen die Gäste und Aktiven Kaffee, Cremeschnitten und Kuchen genossen, den Eltern der aktiven Kinder und Jugendliche liebevoll gebacken hatten, und auch andere, das leibliche Wohl garantierende Möglichkeiten gerne nutzten.Der Kreisgruppenvorsitzende Helmut Schwarz betonte in seiner Ansprache, dass schon viele Kindergenerationen diese Kindertanzgruppe mitgegangen und in die nächste Stufe der Kulturgruppen (Tanzgruppe, SJD, Theatergruppe etc.) weitergegangen seien. Sie hätten mitgewirkt, seien geprägt, begleitet und unterstützt worden. Die Werte fürs Leben würden uns durch Eltern, Familie, Vereine gegeben. In dieser Verantwortung stünden wir bei unseren Aktivitäten in der Kreisgruppe. Helmut Schwarz skizzierte den Wandel der Kindertanzgruppe über die Jahre: Höhen und Tiefen, Dynamik und Stillstand, immer schnellerer Wandel, steigende Herausforderungen. Gemeinschaft und Tradition solle ein ruhender Pol sein. Darin könne sich jeder immer wieder finden. Dies seien die Grundsteine und Werte unserer Gemeinschaft. Er dankte den Organisatoren und hieß die Ehrengäste willkommen: Stellvertretender Bundesvorsitzender Dr. Andreas Roth, Bundesjugendleiter Fabian Kloos, die Landesjugendleiterin der SJD Bayern, Nadine Konnerth Stanila. Namentlich begrüßt wurde auch Annemarie Probst aus dem Landesvorstand des BdV. Unter tosendem Applaus aller Anwesenden marschierte die Kindertanzgruppe mit Marschmusik durch den großen Saal des TSV Gersthofen zur Bühne vor. Überrascht wurden die Akteure und die Gast-Kindertanzgruppe aus Ingolstadt unter der Leitung von Gerda Knall mit einer großen Jubiläumstorte, von Bianca Bruss gebacken, die mit brennendem Tischfeuerwerk hereingetragen wurde und nach dem Auftritt zum Verzehr bereitstand. Natürlich durfte das gemeinsame Singen zum 20. Geburtstag nicht fehlen. Der Applaus ebbte nur kurz ab, bis die Musik zum Tanz erklang, um dann unaufhörlich anzudauern, bis die freudestrahlenden Kinder stolz den Saal verlassen hatten.Geschenke wurden überreicht. Dafür dankte die Kindertanzgruppe dem Kinderreferat des Landesverbands Bayern unter Leitung von Ingrid Mattes, die ein Grußwort vorlesen ließ, da sie leider der Feier nicht beiwohnen konnte, der SJD unter Leitung von Fabian Kloos, der Tanzgruppe Augsburg, der Kindertanzgruppe Ingolstadt. Des Weiteren galt ihr Dank den aktuellen und ehemaligen Kindertanzgruppenleitern, dem Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. und allen Helfern für ihren engagierten Einsatz. Die Tanzgruppe Augsburg unter Leitung von Frank Ohrend und Lisa Spielhaupter übergab ein Geschwister-Maskottchen und behielt natürlich ihr eigenes Augsburger Haselhörnchen. Gerda Knall, Leiterin der Kindertanzgruppe Ingolstadt, erinnerte an die gemeinsamen Tage der beiden Tanzgruppen, an den Mehrwert auch für die Eltern, die sich oftmals durch die Aktivität ihrer Kinder erst näher kennengelernt haben. Als größten Erfolg dieses Festes bezeichnete der stellvertretende Bundesvorsitzende Dr. Andreas Roth die Tatsache, dass nicht die Gründer, sondern die Jugendlichen der Kreisgruppe dieses Fest ausrichteten und die Tradition weitergegeben worden ist. Das sehe man daran, dass es neben den aktiven Senioren, dem Handarbeitskreis, den Chören, Blaskapelle, Theatergruppe – welche zu Ehren des Jubilars sogar einen Sketch zum Besten gab unter Leitung von Maria Schenker – mehrere Tanzgruppen in Augsburg gibt. Denn das, was zähle, sei das Engagement und das Tun. Roth forderte die Anwesenden, die es noch nicht getan haben, auf, eine Mitgliedschaft im Verband der Siebenbürger Sachsen zu beantragen, um zu garantieren, dass die Tradition auch in Zukunft weitergegeben werden kann. Den Höhepunkt des Nachmittags bildeten der gemeinsame Aufmarsch und Gemeinschaftstanz aller Tanzgruppen, bevor das Abendprogramm mit der „Highlife-Band“ startete. Für mehr Informationen siehe www.kreisgruppe-augsburg.de und https://de-de.facebook.com/siebenbuergerKGAugsburg/

