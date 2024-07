Kronenfestjubiläum in Crailsheim

20 Jahre sind vergangen, seitdem die Kreisgruppe Crailsheim 2004 zum ersten Mal das Kronenfest veranstaltete. Damals ein gewagter Versuch, heute noch immer ein voller Erfolg. Denn auch heuer kamen wieder zahlreiche Gäste von nah und fern, um die Traditionen unter dem wunderschön geschmückten Kronenbaum aufleben zu lassen.

Seit 20 Jahren wird das Kronenfest in Crailsheim gefeiert. Foto: Felix Meister

Stolze 28 Trachtenpaare marschierten zu den Klängen des „Star Duos“ Kurt und Sepp auf. Nach den Begrüßungsworten des Kreisgruppenvorsitzenden Reinhold Bruckner fand Dekanin Friederike Wagner aus dem Kirchenbezirk Crailsheim in ihrer Andacht passende Worte zur tagesaktuellen Losung, in welcher es um die Vermehrung von Liebe und Gerechtigkeit unter den Menschen ging. Die Singgruppe unter der Leitung von Ute Hermann schmückte das kulturelle Programm mit ihren nostalgischen Liedern noch weiter aus. Für Begeisterung sorgten die Auftritte der Tanzgruppen aus Heidenheim und Crailsheim. Letztere überraschte nach jahrelanger Pause mit dem traditionellen Bändertanz unter dem Kronenbaum. Als Zeichen der Gemeinschaft tanzten alle, die den Tanz beherrschen, als Zugabe die Sternenpolka.Neben den vielfältigen kulturellen Darbietungen war mit einem reichhaltigen Kuchenbüfett, den selbst gemachten Mici sowie Pommes, Bratwurst und Getränken auch bestens für das leibliche Wohl gesorgt. Abends lockte die „Combo Band“ mit ihrer Musik die Gäste auf die Tanzfläche, wo bis spät in die Nacht hinein gefeiert, gesungen und getanzt wurde.

Nicole Krauss