Überwältigendes Sommerfest in Würzburg

Bei schönstem Sommerwetter feierte die Kreisgruppe Würzburg am Sonntag, dem 9. Juni, am Salmannsturm in Würzburg-Heidingsfeld ein stimmungsvolles und gelungenes Sommerfest.

Siebenbürgische Tanzgruppe Würzburg vor dem Auftritt beim Sommerfest. Foto: Irmgard Klein

Dabei sorgte im Vorfeld nicht nur die unbeständige Wetterlage für Unbehagen, sondern auch die Frage, wie sich die wesentlichen Neuerungen rund um unser Fest auswirken würden. Das traditionelle Peter-und-Pauls-Fest wurde immer am letzten Sonntag im Juni an der Gethsemanekirche gefeiert. Um Überschneidungen mit anderen Festen zu vermeiden und der großen Sommerhitze noch zu entgehen, hatten wir den Termin für unser Fest vorverlegt und es zum „Sommerfest“ umbenannt, weil der direkte Bezug zum Peter-und-Pauls-Tag nicht mehr gegeben war. Da das Freigelände an der Gethsemanekirche zu unserem neuen Termin nicht verfügbar war, mussten wir einen anderen Veranstaltungsort finden. Es kann vorweggenommen werden, dass wir mit dem neuen Festplatz einen Glücksgriff gemacht haben: Die Anlage in Heidingsfeld bietet uns in jeder Hinsicht optimale Bedingungen.So konnten wir unsere siebenbürgische Flagge erstmals an diesem neuen Platz hissen und unser Sommerfest im Schutze des historischen Salmannsturms und der Heidingsfelder Stadtmauer beim benachbarten Heimathaus der Banater Schwaben feiern. Wir erfreuten uns eines überwältigenden Besucheransturms. Die Gäste fühlten sich sichtlich wohl und äußerten sich durchwegs positiv zu den neuen Umständen.Die Vorsitzende Adelheid Roth brachte in ihrer Begrüßungsansprache Freude und Dankbarkeit über den großen Zuspruch zum Ausdruck. Als Ehrengast begrüßte sie Pfarrer Tobias Grassmann von der Gethsemanekirche, der uns mit seiner anschließenden Andacht zum Thema Heimat emotional sehr berührte.Auch die zahlreichen Banater Freunde unter unseren Gästen hieß Adelheid Roth herzlich willkommen und begrüßte stellvertretend Patrick Stanek, den Kreisgruppenvorsitzenden der Banater Schwaben. Sie informierte kurz über das benachbarte Heimathaus der Banater Schwaben als schöne Begegnungsstätte und das darin untergebrachte und sehenswerte Brauchtums- und Trachtenpuppenmuseum.Die Vorsitzende spannte einen Bogen zum diesjährigen Heimattag in Dinkelsbühl und unserem Verband, der vor 75 Jahren gegründet wurde. Sie griff das Motto des Heimattages „75 Jahre Gemeinschaft – Mach mit!“ auf und rief damit jeden auf, der noch nicht Mitglied ist, Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Erfreulicherweise kamen gleich drei Mitgliedsanträge zustande, was wir als ein positives Signal betrachten. Unser Ziel ist es, unsere Gemeinschaft weiterhin zu stärken und mit Leben zu füllen – und das nicht nur, wenn ein Fest gefeiert wird.Unser Sommerfest brachte die gelebte Gemeinschaft auf eindrucksvolle Weise zum Ausdruck: Siebenbürger und Nicht-Siebenbürger, Jung und Alt – alle feierten fröhlich miteinander und selbst Landsleute, die sonst kaum unsere Veranstaltungen besuchen, fühlten sich in der Gemeinschaft sichtlich wohl und freuten sich erst recht über die ermöglichten Begegnungen und guten Gespräche. Eine besondere Freude war uns, dass erstmals so viele Kinder und junge Familien da waren! In einem den Kindern gewidmeten Bereich kamen sie bei diversen Attraktionen auf ihre Kosten.Für ausgezeichnete Stimmung sorgten unsere bewährten Lokalmatadoren von „MELODY & Freunde“. Ob Paartanz, im Kreis oder Linedance – auf dieser Wiese wurde bisher sicher noch nie so viel getanzt!Den kulturellen Höhepunkt bot unsere heimische siebenbürgische Tanzgruppe unter der Leitung von Christa Zahn, der Kulturreferentin unserer Kreisgruppe. Unsere acht Tanzpaare führten mit Begeisterung zwei flotte Volkstänze auf und luden dann zum Abschluss zu einem fröhlichen Mitmachtanz ein, der sich auch großer Beliebtheit erfreute.Es freut den gesamten Vorstand, dass unser neu konzipiertes Sommerfest einen so überwältigenden Zuspruch erfuhr und in jeder Hinsicht als gelungen zu bezeichnen ist. Einen großen Dank sprechen wir allen an der Organisation und Ausrichtung Beteiligten aus, allen voran den Vorstandsmitgliedern einschließlich ihren Partnerinnen bzw. Partnern. Wir danken herzlich allen Spenderinnen und Spendern, die mit ihren Kuchen- und/ oder Salatspenden zu unserem Gaumengenuss beigetragen haben – vor allem unser Kuchenbüfett war ein Traum! Ein besonderer Dank gilt unserem bewährten Grill-Team, unseren vier lieben Freunden, die den ganzen Tag am Grill standen und das Fest dennoch auf ihre Art genossen. Unseren schönsten Dank sprechen wir all unseren Gästen aus, die durch ihre Teilnahme zum guten Gelingen des Festes beigetragen haben und unsere Gemeinschaft unterstützen.

Adelheid Roth