4. November 2022

Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V. lädt zum Neujahrsball 2023 ein

Sprichwörtlich stirbt die Hoffnung bekanntlich zuletzt. Nachdem unser Neujahrsball der Siebenbürger Sachsen in Baden-Württemberg coronabedingt zwei Jahre ausfallen musste, hoffen wir, dass wir ihn im neuen Jahr 2023 wieder anbieten dürfen. Er wird am 7. Januar in bewährter Form, aber in neuen Räumlichkeiten stattfinden.

Einladung zum Neujahrsball in Baden-Württemberg. Graphik: Gert Wagner Wir haben uns für die Festhalle in Denkendorf entschieden. Sie liegt näher an der Autobahn A8, verfügt über ausreichend Parkplätze und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln besser zu erreichen. Für die Teilnahme am Programm haben „SwingKultur Stuttgart“ und die Siebenbürgische ­Jugendtanzgruppe Heilbronn ihr Kommen zugesagt, und für die gute Unterhaltung wird wie immer unser hauseigenes Orchester, der Original Karpaten-Express, zuständig sein. Saalöffnung ist 18.00 Uhr, Programmbeginn 19.00 Uhr, Eintritt 20 Euro. Da die pandemische Entwicklung ein Restrisiko birgt, verzichten wir dieses Mal auf Kartenvorverkauf und Platzreservierungen. Wegen Planungssicherheit wären wir trotzdem dankbar, wenn Interessierte telefonisch bei unseren Mitgliedern oder per E-Mail an unseren Verein ihr Kommen ankündigen könnten.



Nähere Informationen können Sie gerne über alle Mitglieder der Kapelle, die Vorstände Michael Rochus, Telefon: (07150) 32316, Eckard Martini, Telefon: (07195) 53055, per E-Mail über info [ät] karpaten-express.de und auf unserer Homepage www.karpaten-express.de erfahren. W. W.

