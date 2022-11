Blasmusik meets Partyhits beim Katharinenball in Bielstein

Für den 5. November hatte die Kreisgruppe Wiehl-Bielstein zu ihrem traditionellen Katharinenball in die Aula des Schulzentrums in Bielstein eingeladen. Der Einladung wurde mit großem Andrang Folge geleistet, sodass der Saal schnell bis zum letzten Platz gefüllt war.

Siebenbürger Sachsen in Tracht, die das Kulturprogramm des Katharinenballs in der Aula des Schulzentrums in Bielstein mitgestalteten. Foto: Mara Kessmann

Gemäß dem Motto der Kreisgruppe. „Wir lieben und leben siebenbürgische Tradition“ erfreuten sich die vielen Gäste zunächst an dem kulturellen Programm, das das Blasorchester Siebenbürgen Drabenderhöhe unter der Leitung von Dirigent Michael Schuhmachers-Papenfuß eröffnete. Neben traditionellen Blasmusikhits wurden auch internationale Stücke dargeboten, die den ein oder anderen schon auf die Tanzfläche lockten.Musikalisch begleitet vom Blasorchester, präsentierten die Kindertanzgruppen und die Erwachsenentanzgruppe beim Einmarsch die vielfältigen und wunderschön anzusehenden Trachten. Nach einer kurzen Begrüßung und Vorstellung der Tanzgruppen durch den Kreisgruppenvorsitzenden Horst Kessmann führten die jüngsten Tänzer/innen gekonnt und mit viel Freude ihre erlernten Tänze auf, der Jüngste war knapp drei Jahre alt. Unter begeistertem Applaus des Publikums erfreuten sich nicht nur die Tanzleiterinnen der Gruppen an diesem herrlichen Anblick. Es folgten die Tänze „Zieglerjuli“ und „Das Fenster“, die von der mittleren Kindertanzgruppe aufgeführt wurden. Unter der Begleitung des Blasorchesters tanzte die Erwachsenentanzgruppe die „Breidenbach-Polka“ und die „Hansi-Polka“. Den Abschluss des kulturellen Teils bildete der Gemeinschaftstanz „Uf am Rossboda“, der von allen Tänzer/innen aufgeführt und mit reichlichem Applaus des Publikums belohnt wurde.Für den restlichen Abend sorgte die junge Band „Sieben Beats“ aus Wuppertal bereits zum zweiten Mal mit ihren schwungvollen Hits für beste Stimmung und eine volle Tanzfläche bis in die frühen Morgenstunden.Mit den siebenbürgischen Spezialitäten, Palukes mit Bratwurst und Kraut, Schmalzbroten und einem reichhaltigen Getränkesortiment wurde auch für das leibliche Wohl gesorgt. An dieser Stelle geht ein herzliches Dankeschön an alle fleißigen Helferinnen und Helfer, ohne deren Mithilfe und Unterstützung eine solche Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre.

Gudrun Binder