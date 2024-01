Kreisgruppe Wiehl-Bielstein: Besuch vom Nikolaus

Am Sonntagnachmittag, dem 10. Dezember 2023, fand die alljährliche Adventsfeier unserer Kreisgruppe im evangelischen Gemeindehaus in Bielstein statt. Zur Freude der Organisatoren waren hierzu zahlreiche Mitglieder und Freunde der Kreisgruppe erschienen, um ein paar besinnliche und gesellige Stunden zu erleben.

Der Chor der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein sorgte für besinnliche Stimmung bei der Adventsfeier. Foto: Gudrun Binder

Ein kleines Rahmenprogramm trug zur Unterhaltung aller Anwesenden bei. Der Chor unserer Kreisgruppe unter der Leitung von Judith Dürr-Steinhardt sorgte mit seinen Weihnachtsliedern, eines davon in siebenbürgischer Mundart, für besinnliche Stimmung. Der Vorsitzende unserer Kreisgruppe, Horst Kessmann, nahm die Gelegenheit zum Anlass, um einen kurzen Rückblick auf das Jahr zu halten. Für unsere Kreisgruppe war 2023 ein sehr erfolgreiches und positives Jahr. Die Veranstaltungen waren sehr gut besucht, so manche Veranstaltung hat sogar Besucherrekorde verzeichnet. Auch über die Entwicklung der Mitgliederzahlen, die 2023 stetig zugenommen hat, freut sich der komplette Vorstand der Kreisgruppe. Im Anschluss übergab er das Wort an die Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Oberbantenberg-Bielstein, Silke Molnár, die mit ihren andächtigen Worten für einen Augenblick der Besinnung sorgte.Beim gemeinsamen Singen altbekannter Weihnachtslieder, die von Jana Kessmann am Klavier begleitet wurden, stimmten Groß und Klein begeistert mit ein. Doch kaum waren die letzten Töne verhallt, war ein heller Glockenklang zu hören: Der Nikolaus kam überraschend zu Besuch und sorgte bei den Kindern für große Augen. So erhielt jedes Kind, wie es traditionell in Siebenbürgen auch an Weihnachten gemacht wurde, ein Päckchen mit Mandarinen, Nüssen und Schokolade und wurde mit ganz persönlichen und lobenden Worten für sein Engagement als Tänzer bzw. Tänzerin der Kreisgruppe belohnt. Auch für alle anderen Anwesenden hatte der Nikolaus, gespielt von Nachbarvater Daniel Theil, mit dem gereimten Jahresrückblick auf die Ereignisse des Kreisgruppe eine unterhaltsame Überraschung parat.Bei Kaffee, Punsch und Glühwein ließen sich alle die vielen mitgebrachten Köstlichkeiten schmecken und an den weihnachtlich geschmückten Tischen wurden angeregte Unterhaltungen geführt, bei denen bis zum frühen Abend die aktuellen Neuigkeiten ausgetauscht wurden.An dieser Stelle gilt es nicht nur den Organisatoren dieser gelungenen Adventsfeier zu danken, sondern allen Mitgliedern, Freunden und Helfern der Kreisgruppe, die das ganze Jahr über mit ihrem engagierten Einsatz zum Zusammenhalt der Kreisgruppe beitragen und somit für den Fortbestand unseres Kulturgutes sorgen.

Gudrun Binder