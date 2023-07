Kreisgruppe Wiehl – Bielstein: Kronenfest bei herrlichem Sommerwetter

Am Samstag, den 17. Juni, feierte die Kreisgruppe Wiehl – Bielstein das traditionelle Kronenfest im evangelischen Gemeindehaus in Bielstein. Bei herrlichstem Wetter und sommerlichen Temperaturen begrüßte der Vorsitzende Horst Kessmann die zahlreich erschienenen Gäste.

Die Tanzgruppen Wiehl – Bielstein und das Siebenbürgische Blasorchester Drabenderhöhe gestalteten das Kronenfest. Foto: Marco Wehr

Das in Siebenbürgen weit verbreitete Kronenfest wurde in den meisten Orten am kirchlichen Feiertag „Peter und Paul“ gefeiert. Im Mittelpunkt des Festes stand ein von der Blaskapelle begleiteter Trachtenaufmarsch und als Höhepunkt die Besteigung der Krone. Das Kronenfest war das letzte große Fest vor der schweren Arbeit der anstehenden Erntezeit. Früher war es ein Fest der Jugend, heute werden alle Generationen integriert, schließlich gilt es, die alten Traditionen zu bewahren und an die nächste Generation weiterzugeben. Auch der Bürgermeister der Stadt Wiehl, Ulrich Stücker, wurde unter den Gästen herzlich begrüßt. Sodann hielt Pfarrer Dietmar Auner eine Andacht unter freiem Himmel, die bei so manch einem Erinnerungen an die alte Heimat weckte.Als Höhepunkt des Nachmittages gab es zu den Klängen des Blasorchesters Siebenbürgen-Drabenderhöhe den Aufmarsch der Erwachsenen- und Kindertanzgruppen Wiehl – Bielstein. Jede Tanzgruppe stellte mit den verschiedenen Tänzen ihr Können unter Beweis und wurde vom Publikum mit reichlich Applaus bedacht. Im Anschluss gab es im Rahmen eines familiären Festes Kaffee und Kuchen sowie siebenbürgische Grillspezialitäten. Die musikalische Unterhaltung dabei übernahm dankenswerterweise das Blasorchester Siebenbürgen-Drabenderhöhe. Auch an die Kleinsten wurde mit der aufgebauten Hüpfburg gedacht, die sich trotz der hohen Temperaturen nicht vom Toben abhalten ließen.Ab 20.00 Uhr hieß es dann für alle, die noch Kraft und Energie zum Tanzen hatten, das Tanzbein zu schwingen. Und so wurde zu den Hits von damals und heute, die DJ Dengel auflegte, bis in die frühen Morgenstunden ausgelassen getanzt und gefeiert.Wie immer gilt es an dieser Stelle einen herzlichen Dank auszusprechen an all diejenigen, die sich das Motto der Kreisgruppe „Wir lieben und leben siebenbürgische Tradition“ zu Herzen nehmen und zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben, seien es die vielen Helfer beim Auf- und Abbau, Bäcker/innen, Pfarrer, Musikanten und Tänzer/innen.

Gudrun Binder