Da Capo Chor feierte 25-jähriges Jubiläum

Am 5. März 1997 gründete Helga Schwägele den Da Capo Chor, der seither unter ihrer Leitung steht. Besonders wird das siebenbürgische Liedgut, jedoch auch das deutsche Volks- und Kunstlied gepflegt. Die harmonische Gitarrenbegleitung durch Markus Altstädter rundet den Gesang ab und verleiht ihm zusätzlich Fülle. Es singen im Da Capo Chor 14 aktive Chormitglieder. Der Chor wirkt bei Festen und Veranstaltungen der Kreisgruppe Augsburg, von Vereinen und Kirchengemeinden mit. Er übernimmt die musikalische Gestaltung bei Gottesdiensten wie z.B. an Taufen, Hochzeiten, Weihnachten und Erntedank.

Da Capo Chor unter der Chorleiterin Helga Schwägele bei der 25-Jahr-Feier in Gersthofen, von links nach rechts: Anneliese Schneid-Martin, Rita Almus, Maria Altstädter, Gerda Martini, Anna Deppner, Bianca Deppner, Lisa Schmidt, Doris Schöllhorn, Stefan Schöllhorn, Martin Miessbrandt und Markus Altstädter. Foto: Markus Stenner

Mit dem Kanon „Mit unseren Liedern frohen Tönen“ eröffnete der Da Capo Chor die Jubiläumsfeier am 26. November in der TSV-Sporthalle in Gersthofen. Der Kreisgruppenvorsitzende Helmut Schwarz und die Kulturreferentin Ute Bako begrüßten die Gäste und führten gekonnt durch das Kulturprogramm. Frau Bako erzählte von den Anfängen, wie Helga Schwägele im Herbst 1983 die Kindergruppe mit kulturell interessierten Kindern gründete. Sie pflegten die Gemeinschaft, bastelten, musizierten, sangen, tanzten und spielten Theater. Bei allen Aktivitäten wurde auch ein Augenmerk auf unser siebenbürgisches Brauchtum gelegt. Daraus entstand ein Jugendchor, der ab 1997 als Da Capo Chor weitergeführt wurde. Erinnerungen wurden wach und die Chorleiterin erzählte begeistert von den Anfängen, der weiteren Entwicklung und unter welchen Gesichtspunkten sie den Chor heute noch leitet. Mit dem Lied „Herbst“ von Norbert Petri mit einer Erweiterung durch die 4. Strophe (Text: Helga Schwägele), welches die Freude auf einen Herbstball, Musik und Tanz ausdrückt, und einer Ode an die Musik mit dem Kunstlied „Wo Musik sich frei entfaltet“, Melodie von Wolfgang Amadeus Mozart (1791) und Text Gerd Onnen, bezauberte der Da Capo Chor die Zuhörer.Der Vorstandsvorsitzende Helmut Schwarz, selbst langjähriges Mitglied im Da Capo Chor, übernahm die Ehrungen der einzelnen Chormitglieder, verbunden mit anerkennenden persönlichen Worten und dem Dank für das Engagement zum Wohle unserer siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft, und überreichte den Sängerinnen und Sängern eine Urkunde.Helga Schwägele wurde für ihren über 40-jährigen Einsatz in der Kreisgruppe Augsburg und besonders als Chorleiterin vom Da Capo Chor, auch für viele Jahre als stellvertretende Leiterin und Leiterin des Siebenbürger Chors Augsburg, mit einer Urkunde und einem Goldenen Violinenschlüssel-Anstecker ausdrücklich geehrt. Ebenso erhielten diese Anstecknadel die immer noch aktiven Gründungsmitglieder Markus Altstädter, Doris Schöllhorn und Karla Kamras für ihren über 25-jährigen Einsatz.Mit dem Lied „Ein Waldweg still“ von Erich Bergel überraschten die Sänger nicht nur ihre Chorleiterin. Auch die Zuschauer bemerkten die Erweiterung und horchten auf bei der eigens getexteten Strophe (Text: Doris Schöllhorn) zum Jubiläum und als Dank für die musikalische Förderung und die Freude am gemeinsamen Singen. Die freudige Überraschung war in allen Gesichtern klar zu erkennen. Selbstverständlich bezauberten auch die Kinder der Siebenbürgischen Kindertanzgruppe Augsburg unter der Leitung von Sandra Bruss und Helmut Schwarz die Gäste mit ihren fröhlichen, beschwingten Tänzen in ihren siebenbürgischen Trachten. Die Siebenbürgische Theatergruppe Augsburg unter der Leitung von Maria Schenker und Ute Bako ließ es sich nicht nehmen, ein lustiges Theaterstück „Besetzt“ oder „Zimmer zu vermieten“ von M. Naumann zu spielen. Das Stück wurde in dieser Besetzung erstmals bei der zehnten Haferlandwoche 2022 in Deutsch-Kreuz aufgeführt. In der Pause konnten die Gäste eine Präsentation (Doris Schöllhorn) mit Fotos der letzten 25 Jahre im Da Capo Chor verfolgen und sich am reichhaltigen Kuchenbüfett stärken. Einige Mütter der Tanzgruppenmitglieder boten die zahlreich gespendeten Kuchen an.Danach setzte der Siebenbürger Chor Augsburg unter der Leitung von Elfriede Ungar mit sehr sorgfältig ausgesuchten Liedern zu den Themen Musik und Freundschaft den zweiten Teil der Veranstaltung fort. Die Siebenbürgische Tanzgruppe Augsburg unter der Leitung von Frank Orend und Lisa Spielhaupter begeisterte in farbenfrohen historischen Trachten mit mehreren Tänzen und überraschte die Zuschauer mit dem anspruchsvollen und schwunghaften Schweizer „Öufi-Tanz“. Mit diesem Tanz belegte die Tanzgruppe den 3. Platz beim diesjährigen Volkstanzwettbewerb der SJD. Die Siebenbürger Blaskapelle Augsburg e.V. unter der Leitung von Siegfried Krempels rundete den Kulturnachmittag mit ihren Blasmusikklängen ab.Gegen Ende des Programms sang der Da Capo Chor noch zwei Lieder: „Ein schöner Tag“ und „Iwer de Stappeln“ von Grete Lienert-Zultner. Der Kulturnachmittag wurde mit dem imposanten Einmarsch aller Tanzgruppen und einem gemeinsamen Tanz abgeschlossen. Zum anschließenden Kathreinenball spielte die Siebenbürger Blaskapelle Augsburg e.V. zum Tanz auf. Alle Kathreinen erhielten eine langstielige Rose. Die Blaskapelle spielte ihnen zu Ehren einen Reigen. Weiter ging es mit beschwingten Melodien, die Gäste konnten nach Herzenslust tanzen und die Blasmusik genießen. Am Ende blickten alle auf eine sehr abwechslungsreiche Veranstaltung nach siebenbürgischer Tradition zurück. Danke an das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. und an den Integrationsbeirat der Stadt Augsburg für die Förderung der Veranstaltung. Danke auch an alle Mitwirkenden, Organisatoren, Moderatoren und die vielen helfenden Hände, die zum Gelingen beigetragen haben. Und nicht zu vergessen ein herzliches Dankeschön an alle Gäste, die an diesem Nachmittag und am Kathreinenball mit guter Laune teilgenommen haben.

Rita Almus