Kreisgruppe Wiehl-Bielstein: Frauentreff beim Keksebacken

Für den 18. November hatte Hedda Schuller die Frauen der Kreisgruppe zu sich nach Haus zum Plätzchenbacken eingeladen. Es war endlich wieder soweit – nach der langen pandemiebedingten Auszeit fanden sich viele emsige Frauen ein.

Frauen der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein buken Spritzgebäck, Honig- und Butterkekse.

Viele von ihnen haben die regelmäßigen Zusammenkünfte im Frauentreff vermisst; umso schöner war es, wieder gemeinsam zu plaudern und einige Portionen Honig- und Butterkekse sowie Spritzgebäck hervorzuzaubern. Die Plätzchen konnten bei der Adventsfeier der Kreisgruppe, die am 2. Advent nach inzwischen alter Tradition im Gemeindehaus in Bielstein stattfand, verzehrt werden. Einige Plätzchen landeten zudem in den Adventstüten für die Kinder der Kindertanzgruppe – die Freude über die liebevoll verzierten Honigkekse dürfte wieder groß gewesen sein.Herzlichen Dank der Gastgeberin Hedda Schuller und allen beteiligten Frauen für diesen schönen Abend.

A. Wolff

Pfarrer Daniel Boltner in den Ruhestand verabschiedet

Pfarrer a.D. Daniel Boltner mit Ehefrau Ute, umrahmt von Trachtenträgern der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein. Foto: Michael Hegers

Die Verbundenheit der Siebenbürger Sachsen mit der Kirche war schon immer groß. So pflegt die Kreisgruppe Wiehl-Bielstein diese Beziehungen auch hier in Deutschland mit der örtlichen evangelischen Kirche Bielstein-Oberbantenberg. Diese stellt der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein unter anderem seit einigen Jahren die Räumlichkeiten der Gemeindehäuser in Bielstein und in Oberbantenberg zur Verfügung, wofür wir sehr dankbar sind. Im Gegenzug beteiligen sich die Kulturgruppen an der Gestaltung verschiedener Feste der Kirchengemeinde. Erfreut nahmen die Gruppen und der Vorstand unserer Kreisgruppe die Einladung des Presbyteriums zum Verabschiedungsgottesdienst des sehr beliebten Pfarrers Daniel Boltner am 27. November an. Pfarrer Boltner wurde nach 25 Dienstjahren für die Kirchengemeinde in den Ruhestand entlassen. Einige Trachtenträger der Kulturgruppen nahmen an dem Gottesdienst teil, die Oberbantenberger Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt, viele der Gottesdienstbesucher mussten sogar stehen.Die Entpflichtung übernahm Superintendent Michael Braun. Mit vielen Anekdoten aus dem Berufsleben Boltners, der vor seinem Wirken in Oberbantenberg sieben Jahre im Kongo gearbeitet hatte, wurde für so manchen Lacher bei den Gottesdienstbesuchern gesorgt. Gewürdigt wurden aber auch Boltners Verdienste, vor allem die Arbeit mit behinderten Menschen, im Ort gibt es die HBW (Haus für Behinderte Wiehl), sein ehrlicher und unermüdlicher Einsatz für die ganze Gemeinde, die Hingabe, mit der er für seine Projekte im Kongo geworben hat, die positive Art, alle örtlichen Vereine in das Gemeindeleben einzubinden. Bei der anschließenden Feier vor und in dem Gemeindehaus Oberbantenberg wurden die Besucher musikalisch von den Bielsteiner Adjuvanten empfangen. Neben vielen weiteren Programmpunkten bedankte sich Daniel Theil von der Theatergruppe der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein mit selbstverfassten Versen bei Pfarrer Boltner. Mit reichlich Applaus und persönlichen Dankesworten des Pfarrers wurde auch die Tanzgruppe Wiehl-Bielstein belohnt, die zwei Tänze vorführte.Die Kreisgruppe Wiehl-Bielstein bedankt sich herzlich für die gute Zusammenarbeit mit Daniel Boltner, aber auch mit dem gesamten Presbyterium, und wünscht ihm noch viele schöne Jahre an der Seite seiner Frau Ute, auch wenn er der Gemeinde fehlen wird. Eine ältere Besucherin der Abschiedsfeier brachte es auf den Punkt: „Det Härz diet wie“ (Das Herz tut weh).Auf eine gute Zusammenarbeitet mit Boltners Nachfolgerin, Silke Molnár, freut sich die Kreisgruppe Wiehl-Bielstein.

Horst Kessmann