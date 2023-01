Weihnachtsgottesdienst mit Christbescherung in Heilbronn

Mit einer kurzen Ansprache begrüßte Pfarrer Peter Stadler am vierten Advent die Gottesdienstbesucher in der Stadtkirche Heilbronn-Böckingen. Das Vorspiel des Karpatenorchesters stimmte uns auf den Gottesdienst ein. Kreisvorsitzende Ines Wenzel begrüßte die zahlreichen Besucher und begann ihre Ansprache mit einem Rückblick:

Vor der Christbescherung sagten die Kinder Gedichte und sangen Lieder. Foto: Jürgen Binder

„Wenn wir auf das vergangene Vereinsjahr zurückblicken, welches eigentlich erst mit den Vorstandswahlen Ende April begann, möchte ich mich auch an dieser Stelle nochmal bei den ehemaligen Vorstandsmitgliedern bedanken und verabschieden und die neuen willkommen heißen. Auf dass wir uns in guter Zusammenarbeit den kommenden Herausforderungen stellen mögen. Die regelmäßigen Proben der Kulturgruppen und die Begegnungen des Seniorenkreises haben wieder Leben in unser Vereinsheim gebracht. Die Großveranstaltungen Baumstriezelfest, am neuen Austragungsort, und Begegnungsfest mit Kronenfest auf dem Gaffenberg sind gut wieder angelaufen und auch die kleineren Termine wie die Filmvorführungen, die Mitarbeit beim Schlossfest in Gundelsheim, das Keramikmalen bei Frau Hergesell oder auch handwerkliche Arbeiten am Vereinsheim wurden wieder aufgenommen. Den Abschluss des Veranstaltungsjahres der Kreisgruppe bildeten der Bunte Nachmittag, der wieder aus einem gemeinsamen Programm unserer Kulturgruppen bestand, der erfolgreiche Verkauf von Baumstriezel und Kleingebäck bei der Breitenauer Seeweihnacht sowie ein gut besuchter Katharinenball. Letzterer war ein schöner Beweis dafür, dass die Corona-Pandemie, zumindest bei der Anzahl unserer Tanzgruppenmitglieder, erfreulicherweise keine einschneidenden Spuren hinterlassen hat.“Pfarrer Prof. Dr. Berthold Köber hatte den weiten Weg aus Limburg an der Lahn auf sich genommen, um den Weihnachtsgottesdienst mit uns zu feiern. Herzlichen Dank dafür. In seine Predigt baute er für die Kinder eine selbsterfundene Geschichte ein über einen ängstlichen Hirtenjungen, der nach dem Besuch beim Christkind im Stall selbstbewusst und mutig wurde. Ein herzliches Dankeschön für die Schriftlesung geht an Raimund Depner und für die Fürbitten an Joachim Braun, Ingrid Fuss, Michelle Hamrodi und Ute Hubbes.Die Kindergruppe unter der Leitung von Valeria Brandl, Stefanie Fuss, Laura Stirner erfreute die Gottesdienstbesucher mit Weihnachtsliedern, Gedichten und Instrumentalmusik. Herzlichen Dank an die Gruppenleiterinnen, die Kinder und deren Eltern für ihren erfolgreichen Einsatz.Für das Aufstellen und Schmücken des Weihnachtsbaumes bedanken wir uns bei Christa Andree, Jürgen Binder, Jürgen Brenner, Stefan Buck, Ingrid Fuss, Uwe Heltner, Toni Mayer, Gerhard Rau und Daniel Waedt.Ein herzliches Dankeschön gilt Christa Andree und Ingrid Fuss, die wieder so viele Honigkekse für die Kinder und den Weihnachtsbaum gebacken haben, sowie den vielen Frauen und Kindern, die sie so liebevoll verziert haben. Verteilt wurden die Päckchen von Helga Probsdorfer und Elke Schneider. Wir danken Jürgen Binder, der schon seit einiger Zeit die Hauptverantwortung nicht nur für diesen, sondern für alle Gottesdienste unserer Kreisgruppe trägt.Der Gottesdienst wurde mitgestaltet vom Liederkranz der Siebenbürger Sachsen Heilbronn unter der Leitung von Melitta Wonner, vom Karpatenorchester Heilbronn unter dem Dirigat von Helmut Haner. Die musikalische Gesamtkoordination hatte auch in diesem Jahr unsere Chorleiterin Melitta Wonner übernommen.Für die stetige Gastfreundschaft in diesem Gotteshaus danken wir herzlich Pfarrer Peter Stadler und für die Messnerdienste Toni Mayer.Getrübt ist die Freude über die guten Entwicklungen in unserem Verbandsleben natürlich durch die bitteren Geschehnisse dieses Jahres, die Bilder der Zerstörung in der Ukraine, das traurige Schicksal der Opfer dieses abscheulichen Krieges. Wir sind dankbar, dass die Kreisgruppe einen kleinen finanziellen Beitrag zur Unterstützung von Geflüchteten aus der Ukraine leisten konnte. Die Kreisgruppe hat dies nach dem Begegnungsfest auf dem Gaffenberg über die Evangelische Kirche in Rumänien getan.Die Kollekte des Weihnachtgottesdienstes kommt dem Kinderhospiz in Hermannstadt zugute. Nach dem Gottesdienst lud die Kreisgruppe wieder alle Besucher und Mitwirkenden zu einem kleinen Umtrunk ein. Dafür geht unser Dank an Christa Andree, Roswitha Bertleff, Raimund Depner und an die Ehepaare Ingrid und Andreas Fuss sowie Sigrid und Uwe Heltner. Ein besonderer Dank gilt auch den Weinspendern Stefan Buortesch aus Hamlesch und Georg Feierabend aus Michelsberg.

Gerlinde Schuller, Neckarsulm