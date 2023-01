DWD-Wetterwarnung gelb! Straßenglättegefahr. Gefühlte -11 Grad. Die Kirche nicht geheizt. Herzerwärmende Begrüßung vor der St.-Johannes-Kirche in Augsburg durch Bekannte und Freunde nach dem Eintreten durch die Diakonin Elisabeth Krauß persönlich. Anita Deppner, unsere Kassierin, übergibt nach einer herzlichen Begrüßung das erst wenige Tage vorher von Ute Bako, Kulturreferentin unserer Kreisgruppe, gestaltete Liedblatt den in die Kirche Eintretenden.

Aktive Kinder in der St.-Johannes-Kirche Augsburg beim Weihnachtsgottesdienst nach siebenbürgisch-sächsischer Tradition. Foto: Markus Stenner

Die vollen Klänge der Blasmusik umspielen mit Weihnachtsmelodien das Gemüt und begleiten einen zu den diesmal noch ausreichend vorhandenen Sitzplätzen. Es ist 4. Advent. Es ist Fußballweltmeisterschaftsendspiel in Quatar. Der Christbaum erstrahlt vor dem Altar in vollem Glanz und die Chöre sind schon auf der Empore und vor der Orgel in Stellung. Langsam füllt sich die Kirche und das Leben außerhalb dieser Mauern versinkt in Vergessenheit. Es bleibt die Vorfreude auf den Gesang, die Neugier auf die Predigt und das Krippenspiel. Der Gottesdienst wird von der Blaskapelle, dirigiert von Siegfried Krempels, eingeleitet mit einem mitreißenden Weihnachtsliedpotpourrie, bei dem der eine und die andere einfach mitsingt. Die Diakonin begrüßt alle Anwesenden und nach dem Lied „Nun singet und seid froh“, von Helmut Hiller an der Orgel begleitet, wird gebetet. Der Siebenbürger Chor, dirigiert von Elfriede Ungar, wechselt sich mit dem Da Capo Chor unter Leitung von Helga Schwägele ab. Jugendliche der Tanzgruppe lesen die Weihnachtsgeschichte und Kinder, die dem Aufruf zur Mitgestaltung des Weihnachtsgottesdienstes gefolgt sind, spielen gemeinsam mit Kindertanzgruppenmitgliedern in schönen Gewändern mit auswendig lebhaft vorgetragenen Versen das Krippenspiel, das sie mit Sandra Bruss und Larissa Seiwerth einstudiert haben. Funk-Mikrophone, gefördert durch das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen, erlauben den Darstellern ihr Spiel schon zwischen den Reihen im Kirchenschiff sprechend zu beginnen. Eine große Leinwand überträgt den Blickwinkel der vorderen Reihen auch denen, die hintere Plätze belegen.Es folgt eine kurze prägnante Predigt von Diakonin Krauß, die die Aktualität des Bibeltextes wieder einmal unter Beweis stellt. Die Diakonin bedankt sich bei allen Beteiligten, ebenso wie der Kreisgruppenvorsitzende Helmut Schwarz, der das letzte Jahr Revue passieren lässt. Es sei überaus reich an kulturellen Ereignissen gewesen, als hätte jeder das Versäumte der letzten zwei durch Corona geprägten Jahre nachholen wollen. Er kündigt auch an, dass die Kollekte am Ausgang im Jahr 2022 zum Teil an den ökumenischen Suchthilfeverein Blaues Kreuz in Rumänien geht für die Einrichtung Haus Nazareth in Kleinscheuern (Siebenbürgen) unter Leitung von Dr. H. Lux, wo alkohol- und drogenabhängigen Frauen und Männern zurück zu einem erfüllten, selbstbestimmten Leben verholfen wird. Der andere Teil geht als Unterstützung an das Kinderhospiz des Carl-Wolff-Vereins in Hermannstadt, in dem unheilbar kranke Kinder gepflegt und begleitet werden. Nach dem Segen findet die lang ersehnte Bescherung statt, die in den letzten Tagen vom Handarbeitskreis der Kreisgruppe unter Leitung von Adelheid Kellinger liebevoll vorbereitet worden ist. Den mehr als fünfzig über 90-jährigen Mitgliedern der Kreisgruppe Augsburg wird das Päckchen von Mitgliedern des Vorstandes nach Hause gebracht. Gestärkt durch Gottes Segen, die gelebte Tradition und den Halt in der Gemeinschaft tritt man aus der Kirche und den Heimweg an, erfüllt vom Klang fröhlicher Kinderstimmen und Weihnachtsmusik. Für weitere Bilder siehe www.kreisgruppe-augsburg.de bzw. Facebook@siebenbuergerKGAugsburg

Ulrike Lassner, Kultur- und Pressereferentin der Kreisgruppe Augsburg