Kreisgruppe Crailsheim – Schwäbisch Hall: Vorstandswahlen und Adventsfeier

Die erste Adventsfeier nach der Corona-Pause sorgte für einen vollen Saal im evangelischen Gemeindehaus auf dem Kreuzberg in Crailsheim. Mit dieser Gelegenheit wurde am zweiten Advent, dem 4. Dezember, auch die Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen, die coronabedingt verschoben werden musste, abgehalten. Als Ehrengast war der Vorsitzende der Landesgruppe Baden-Württemberg, Michael Konnerth, erschienen, der Grüße des Landesverbandes überbrachte und auch die Wahlleitung übernahm.

Der Vorstand der Kreisgruppe Crailsheim – Schwäbisch Hall, von links nach rechts: Klaus Fieltsch, Ute Hermann, Martin Meister, Gerhard Bruckner, Elvine Bruckner, Dieter Böhm, Bernddieter Schobel, Katharina Fieltsch, Reinhold Bruckner (Vorsitzender), Christa Klein-Bruckner, Andreas Bloos, Marion Fakner, Siegmar Fakner, Nicole Krauss, Hannelore Schneider. Nicht auf dem Bild: Friedrich Wegendt. Foto: Marc Bruckner

Nach dem Rechenschaftsbericht des Kreisgruppenvorsitzenden Reinhold Bruckner und nachdem die Kassenprüfer die Richtigkeit des Kassenberichtes bestätigt hatten, wurde dem alten Vorstand die Entlastung erteilt. Die Neuwahlen erbrachten das Ergebnis, dass fast alle Vorstandsmitglieder wieder in ihr Amt gewählt werden konnten. Vorsitzender bleibt weiterhin Reinhold Bruckner. Neu hinzugewählt wurde Nicole Krauss als stellvertretende Pressereferentin. Renate Jäger, die ihre Arbeit im Vorstand beenden musste, erhielt vom Landesverband eine Sonderurkunde mit Würdigung ihrer vielfältigen Verdienste um das kulturelle Leben der Kreisgruppe. Vom Vorsitzenden wurde sie mit herzlichen Dankesworten und einem Geschenk verabschiedet. Reinhold Bruckner leitete nach einer Kaffeepause mit einem kurzen Jahresrückblick zum besinnlichen Teil des Nachmittages über. Blickfang war der prächtig geschmückte „Lichtert“ (Leuchter), eine Erinnerung an alte siebenbürgische Überlieferung. Unter ihm trugen die Kinder Gedichte und musikalische Beiträge vor und eine Singgruppe unter der Leitung von Ute Hermann erfreute mit weihnachtlichen Liedern. In seiner Andacht stellte Pfarrer i.R. Bernddieter Schobel zwei Städte exemplarisch einander gegenüber: Auf der einen Seite das zerbombte ukrainische Lissytschansk, wo sich übrigens nach dem 2. Weltkrieg auch ein Lager für Russlanddeportierte befand, und andererseits das Städtchen Bethlehem, in dem das Kind geboren wurde, das den Frieden bringt, der die einzige wirkliche Zeitenwende sein kann. In einem Grußwort lobte die evangelische Dekanin Friederike Wagner den Gemeinschaftssinn der Siebenbürger Sachsen und bat, diesen auch weiterhin zu pflegen.Gemeinschaft lebe aber nur, betonte am Schluss der Vorsitzende Reinhold Bruckner, wenn viele mitmachten. Er dankte allen, die zur Gestaltung dieser Feier beigetragen haben.

Bernddieter Schobel