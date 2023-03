Siebenbürger Blaskapelle Augsburg e.V. wählt neuen Vorstand

Siebenbürgen hat eine lange und reiche Tradition in der Blasmusik. Diese Tradition wird in Augsburg durch die Siebenbürger Blaskapelle Augsburg e.V. weitergeführt. Die Kapelle hat eine neue Vorstandschaft gewählt, mit Gerhard Weber als Vorsitzendem, Gerhard Roth als stellvertretendem Vorsitzenden, Johann Eitel als Kassier und Petra Kasberger als Schriftführerin. Gemeinsam werden sie künftig die Geschicke der Kapelle lenken.

Der neu gewählte Vorstand der Siebenbürger Blaskapelle Augsburg e.V., von links: Johann Eitel, Gerhard Weber, Petra Kasberger, Gerhard Roth. Foto: Franziska Kasberger

An dieser Stelle wollen wir uns bei den scheidenden Vorstandsmitgliedern Manfred Modjesch (stellvertretender Vorsitzender) und Willi Schunn (Schriftführer) für ihre Tätigkeit in den letzten Jahren bedanken. Wir, die Siebenbürger Blaskapelle Augsburg e.V., sind stolz darauf, unsere vierte CD mit dem Titel „Af deser Ierd“ ankündigen zu können, die im März erscheinen wird. Dieses Mal haben wir unsere gewohnte Stilrichtung der böhmischen Blasmusik verlassen und etwas ganz Neues gewagt. Die CD enthält siebenbürgisch-sächsische Lieder, die Reinhard Konyen speziell für uns arrangiert hat.Für die kommende Saison sind schon einige Auftritte geplant. Das nächste Mal zu hören sind wir am 15. April auf dem Osterplärrer, wie gewohnt ab 12.00 Uhr im Schallerzelt. Am 1. Mai werden wir den Frühschoppen im Hubertushof musikalisch gestalten. Fans böhmischer Blasmusik sollten sich diese Gelegenheiten nicht entgehen lassen.Die Siebenbürger Blaskapelle Augsburg e.V. sucht stets nach neuen Mitgliedern in allen Registern, von Anfängern bis hin zu erfahrenen Blasmusikanten. In unseren Reihen musizieren längst nicht mehr nur Siebenbürger Sachsen, auch Bayern ist mittlerweile seit mehreren Jahren vertreten. Wir freuen uns über jede Unterstützung.Die Kapelle bietet nicht nur die Gelegenheit, siebenbürgische Kultur zu erleben, sondern auch viele Auftritte, bei denen es nur um die Blasmusik geht, wie z.B. unsere Tanzveranstaltungen, Frühschoppen, Grillfeste, bunte Nachmittage sowie private Feiern. Nicht zu vergessen unsere Saisonhöhepunkte, die beiden Auftritte auf dem Augsburger Oster- und Herbstplärrer. Wir proben jeden Freitag von 18.30 Uhr bis 21.00 Uhr in der Ulmer Straße 195a, 86156 Augsburg. Interessenten sind jederzeit für eine Schnupper-Probe willkommen. Aktuelle Informationen zu Auftritten und was sonst noch so bei uns passiert, findet man auf unseren Social-Media-Kanälen bei Facebook und Instagram sowie auf unserer Homepage www.siebenbuerger-blaskapelle-augsburg.de Wir sind gespannt auf die kommende Saison und hoffen, viele neue Gesichter bei unseren Proben und Auftritten begrüßen zu dürfen.

P+F Kasberger