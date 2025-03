6. März 2025

Neue Marsch-Polka für Blaskapellen: „Wir sind die Sachsen aus Siebenbürgen“ von Hans Gunesch

Als Leiter des Siebenbürgischen Männerchors der Kreisgruppe Heidenheim möchte ich mein Augenmerk heute nicht so sehr auf unseren Chor lenken, sondern auf einen Landsmann, der bei uns den zweiten Bass singt: Hans Gunesch. In Kleinscheuern bei Hermannstadt geboren und mittlerweile 74 Jahre alt, hat er neben seiner guten Stimme auch ein literarisches Händchen. Einige seiner Texte haben wir schon in unser Repertoire aufgenommen und mit Erfolg auch gesungen. Seine neueste Kreation möchte er gern allen zur Verfügung stellen.

Hans Gunesch bietet Blaskapellen gern seine Marsch-Polka. Foto: privat Wer von uns Siebenbürgern auf YouTube unterwegs ist, der kennt bestimmt schon Hans Guneschs Sängerqualitäten. Neben „Mein Siebenbürger Mädel“ (Musik: Franz Göltl) hat er kürzlich auch die Marsch-Polka „Wir sind die Sachsen aus Siebenbürgen“ auf YouTube hochgeladen:



Beide Lieder unterstreichen ganz besonders den Stolz, der uns Siebenbürgern inne ist. Sollten siebenbürgische Blaskapellen Interesse haben, „Wir sind die Sachsen aus Siebenbürgen“ in ihr Repertoire aufzunehmen, können die Noten inklusive der Partitur kostenlos unter der E-Mail-Adresse johann-gunesch[ät]t-online.de bestellt werden.



Zur Entstehungsgeschichte der Marsch-Polka: Vom Großen Sachsentreffen 2024 zurückkommend, ließen Hans Gunesch seine Eindrücke und Emotionen nicht los. Er verfasste daraufhin einen sehr schönen, würdigen Text, zu dem er mir auf Band Varianten einer von ihm erdachten Melodie einsang. Nachdem wir uns auf die jetzige Melodie geeinigt hatten, habe ich diese zweistimmig aufgeschrieben und meinem Banater Freund und Profimusiker Sepp Tritz geschickt mit der Bitte, er möge eine professionelle Bearbeitung für Blasorchester daraus machen. Er war von Text und Melodie begeistert und so haben wir nun eine Partitur und einen ganzen Notensatz, den wir gern mit allen teilen möchten. Ausschnitt aus den Noten der Gesangsstimme Mit unserem Männerchor haben wir das Lied mit großer Freude bereits einstudiert. Wir wären sehr erfreut, es zum Beispiel in Dinkelsbühl oder auch anderswo von siebenbürgischen Blaskapellen gespielt und gesungen zu hören!



Abschließend möchte ich erwähnen, wie wertvoll es ist, dass es noch Landsleute wie Hans Gunesch gibt, denen es ein Anliegen und eine Freude ist, etwas für unsere Gemeinschaft zu schaffen und es mit allen zu teilen – in der Hoffnung, dass es auch dankbar angenommen wird! Wer von uns Siebenbürgern auf YouTube unterwegs ist, der kennt bestimmt schon Hans Guneschs Sängerqualitäten. Neben „Mein Siebenbürger Mädel“ (Musik: Franz Göltl) hat er kürzlich auch die Marsch-Polka „Wir sind die Sachsen aus Siebenbürgen“ auf YouTube hochgeladen: http:// youtu.be/Y2TUK__pX4I Beide Lieder unterstreichen ganz besonders den Stolz, der uns Siebenbürgern inne ist. Sollten siebenbürgische Blaskapellen Interesse haben, „Wir sind die Sachsen aus Siebenbürgen“ in ihr Repertoire aufzunehmen, können die Noten inklusive der Partitur kostenlos unter der E-Mail-Adresse johann-gunesch[ät]t-online.de bestellt werden.Zur Entstehungsgeschichte der Marsch-Polka: Vom Großen Sachsentreffen 2024 zurückkommend, ließen Hans Gunesch seine Eindrücke und Emotionen nicht los. Er verfasste daraufhin einen sehr schönen, würdigen Text, zu dem er mir auf Band Varianten einer von ihm erdachten Melodie einsang. Nachdem wir uns auf die jetzige Melodie geeinigt hatten, habe ich diese zweistimmig aufgeschrieben und meinem Banater Freund und Profimusiker Sepp Tritz geschickt mit der Bitte, er möge eine professionelle Bearbeitung für Blasorchester daraus machen. Er war von Text und Melodie begeistert und so haben wir nun eine Partitur und einen ganzen Notensatz, den wir gern mit allen teilen möchten.Mit unserem Männerchor haben wir das Lied mit großer Freude bereits einstudiert. Wir wären sehr erfreut, es zum Beispiel in Dinkelsbühl oder auch anderswo von siebenbürgischen Blaskapellen gespielt und gesungen zu hören!Abschließend möchte ich erwähnen, wie wertvoll es ist, dass es noch Landsleute wie Hans Gunesch gibt, denen es ein Anliegen und eine Freude ist, etwas für unsere Gemeinschaft zu schaffen und es mit allen zu teilen – in der Hoffnung, dass es auch dankbar angenommen wird! Dieter Roth

Schlagwörter: Blasmusik, Polka, Noten

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.