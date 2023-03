21. März 2023

Tanzgruppe Würzburg feierte Premiere vor großem Publikum

Liebe Mitglieder, liebe Freunde, herzlichen Dank allen, die zum Gelingen des Faschingsballs der Kreisgruppe Würzburg am 11. Februar beigetragen haben. Erstaunlich, dass Sie alle, nicht nur in bester Faschingslaune, sondern die meisten auch im Faschingskostüm dabei waren. Danke auch an die vielen Besucher aus der näheren und weiteren Umgebung.

Die Siebenbürgische Tanzgruppe Würzburg trat beim Faschingsball erstmals vor großem Publikum auf. Foto: privat Der prächtig geschmückte St.-Laurentius-Saal in Würzburg war ausverkauft. Die „Meldody und Freunde“-Band brachte eine tolle Tanzstimmung mit einer super Musikauswahl rein. Höhepunkt des Abends war der erste Auftritt vor großem Publikum, den unsere neu gegründete siebenbürgische Tanzgruppe Würzburg unter der Leitung von Christa Zahn bestritt. In Faschingskostümen mit vertauschten Rollen – Männer als Frauen und Frauen als Männer – begeisterten die zwölf Paare mit Line-Dance und anschließender Beteiligung des Publikums. Wirklich toll gemacht!



Die gute Stimmung war selbst für den größten Tanzmuffel ansteckend, denn die Tanzfläche war ständig voll. So wollen wir weitermachen! Danke an alle Vorstandskollegen, die sich bei der Vorbereitung mächtig ins Zeug gelegt haben. Unsere nächsten Veranstaltungen 21.-22. April: Busfahrt in die fränkische Schweiz. Es sind noch Plätze frei. Anmeldung bei H. W. Bell, Mobiltelefon: (01 60) 4 75 40 95



13. Mai, 14.00 Uhr: Muttertagsfeier der Kreisgruppe Würzburg im Gethsemane-Gemeindesaal und Freifläche im Hof und Garten



25. Juni (Achtung, der Termin wurde geändert): Peter und Paul-Fest, der Festgottesdienst beginnt um 10.30 Uhr, anschließend Festbetrieb im Gethsemane-Gemeindesaal und Freifläche im Hof und Garten.

H. W. Bell

