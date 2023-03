28. März 2023

Tanz in den Mai der Jugendtanzgruppe Rosenheim

Zum Tanz in den Mai lädt die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Rosenheim für Sonntag, den 30. April, in die Kulturmühle, Bahnhofstraße 10, in 83052 Bruckmühl ein.

Einlass ist um 19.00 Uhr und ab 20.00 Uhr werden die Powersachsen für gute Stimmung sorgen. Karten sind nur an der Abendkasse erhältlich. Wir freuen uns auf euer Kommen! Sebastian Fröhlich

