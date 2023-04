Kreisgruppe Reutlingen – Metzingen – Tübingen: 70-jähriges Jubiläum

Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an das Jahr 1953 – als eine „Handvoll“ Siebenbürger Sachsen Pläne schmiedeten, sich austauschten und ihren Ideen Taten folgen ließen. Hieraus entstand nach und nach die Kreisgruppe Reutlingen – Metzingen – Tübingen.

Erst im Kleinen, dann kamen immer mehr Aktivitäten und Veranstaltungen hinzu. Zum Glück! Denn nur so konnte die Tradition der Siebenbürger Sachsen in und um Reutlingen, Metzingen und Tübingen über all die Jahre hinweg bewahrt und die Gemeinschaft gestärkt werden. Sieben Jahrzehnte voller Geschichten, Erinnerungen und unzähliger Stunden im Kreise Gleichgesinnter. Blicken Sie mit uns zurück und genießen Sie einen kunterbunten Nachmittag mit landestypischen Liedern und Tänzen.Gefeiert wird amab 15.00 Uhr in der Turn- und Festhalle in Reutlingen-Sondelfingen. Nach Festauftakt, Gastauftritten und jeder Menge Musik und Tanz spielt am Abend das „Amazonas-Duo“ – und Sie können das Tanzbein schwingen. Einlass ab 14.30 Uhr.Gern wollen wir unser Jubiläum mit einem traditionellen Aufmarsch in Tracht beginnen. Wer mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen. Wir treffen uns kurz vor 15.00 Uhr VOR der Turn- und Festhalle. Lassen Sie uns an diesem besonderen Tag einmal mehr zeigen, welch‘ schöne Trachten die Siebenbürger tragen, wie gern wir uns für unser Brauchtum einsetzen und es voller Stolz präsentieren.

Yasmin Mai-Schoger