10. April 2023

Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen: Mit Reinhold Kraus nach Nepal

Reinhold (Reini) Kraus nahm am 20. März im Vereinsheim „Isarau“ in Geretsried 61 Zuschauer mit einem Diavortrag über seine Trekkingtour durch Nepal mit auf eine faszinierende Reise. Der Vortrag begann mit der Präsentation von Tänzen aus verschiedenen Regionen Nepals und brachte uns die Vielfalt der Trachten und der Musik der 100 verschiedenen Völkergruppen, die in diesem Land leben, näher.

Ulf Schaser, Dagmar Götz und Reinhold Kraus (von links) vor dem Hanuman-Tempel in Kathmandu. Foto: privat Aus der Hauptstadt Kathmandu zeigte Kraus die buddhistischen Stupa Bodnath, den Tempel Swayambhunath sowie den Hindutempel Pashupatinath, wo die Totenverbrennung stattfindet. Der Sinn und das Ziel der vielen religiösen Symbole, die man im Land der Götter, Mythen und Legenden antrifft, wurden von ihm gut veranschaulicht und detailliert beschrieben. Er berichtete über Gebetsmühlen und -fahnen, Mani-Steine, Mandalas, Stupas und Götter.



Erst ging es auf das Dach der Welt, beginnend mit der Trekkingtour im Jahre 2002 im Everestgebiet. Beeindruckende Landschaften des Himalayagebirges brachten die Zuschauer zum Staunen. Danach gab es eine Kurzfassung der Expedition auf den sechshöchsten Berg der Welt, den Cho Oyu (8201 m), aus dem Jahr 2007. Mit höchster Begeisterung und viel Spannung beschrieb Reini die zehntägige Trekkingtour im Annapurnagebiet, auf der er 2022 mit Dagmar Götz (Dagi) und Ulf Schaser war. Dabei hob er die gute Fitness des 80-jährigen Ulf respektvoll hervor. Die Bilder der 7000 bis 8000 m hohen Berge der Annapurnagruppe und der Anblick des Tillichs-Sees, der auf 5000 m liegt, waren überwältigend. Die gut ausgewählte Musik, mit der die Bilder hinterlegt waren, trug zu einer besonderen Atmosphäre und einem großen Wohlgefühl aller Anwesenden bei.



Reinhold Kraus ging auch auf das Leben der Menschen in diesen Bergregionen ein, zeigte ihre Dörfer, zeigte sie bei der Feldarbeit, machte aber auch viele aussagekräftige Porträts der Bewohner. Zusammen mit Ulf überquerten sie den höchsten Punkt der Tour, den Thorung La Pass auf 5416 m. Dagi musste diese am Tillicho-Basecamp leider wegen Krankheit unterbrechen und wurde mit einem Hubschrauber ausgeflogen. Es folgten Bilder der Friedensstupa und der Annapurnabergkulisse, die aus der zweitgrößten Stadt Nepals, Pokhara, zu sehen waren. Die Mystik der Tempelanlagen der früheren Königsstädte Kathmandu, Paten und Bhaktapur hielt das Publikum bis zum Schluss in ihrem Banne.



Einen ausführlichen Bericht und viele Bilder zu diesem Vortrag hat Reinhold Kraus auf seiner Homepage veröffentlicht. Diejenigen, die daran interessiert sind und ihn kontaktieren möchten, können sich das unter www.kraus-reinhold.de gerne anschauen. Roland Widmann

Schlagwörter: Reisebericht, Diavortrag, Geretsried

