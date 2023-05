Mitgliederversammlung des Honterus-Chores in Drabenderhöhe

Nach schwierigen und von Corona beeinträchtigten Jahren lud der Vorstand des Honterus-Chores Drabenderhöhe Anfang April zu einer Mitgliederversammlung mit Neuwahlen ein. Die Vorsitzende Anneliese Dürr erinnerte in ihrem Rechenschaftsbericht an die Ausnahmesituation und vielen Vorschriften, bis hin zum Stillstand, die gerade für die musizierenden Vereine galten.

Ehrungen für langjährige Treue im Honterus-Chor, von links: Gerda Gusbeth, Brigitte Thomke, Hans Klein, Enni und Harald Janesch, Regine Melzer, Anneliese Dürr, Andreas Melzer, Helmut Scharpel, Kathi Drotleff. Foto: Grete Drotleff

Nach dem Neustart ist der Chor leider noch nicht zu seiner alten Stärke zurückgekehrt. Von 44 aktiven Mitgliedern gehören heute wieder 34 dazu, zum Singen kommen zurzeit etwa 25 Sängerinnen und Sänger. Leider fehlen jüngere Singfreudige, die die Zukunft der seit 1966 bestehenden und erfolgreichen Singgemeinschaft garantieren. Erschwerend kam noch dazu, dass das Probelokal wegen Renovierung des Kulturhauses in die Kapelle des Hauses Siebenbürgen, Wohn- und Pflegeheim, verlegt und die Noten und Regale privat untergebracht werden mussten. Trotz aller Schwierigkeiten und Unterbrechungen gab es im Jahr 2021 doch auch Höhepunkte:- Auf Anregung eines Sängers wurde eine CD mit Liedern aufgenommen, die bei Trauerfeiern abgespielt werden konnten.- Auftritt bei der vom Land Nordrhein-Westfalen geförderten Veranstaltung „Neustart miteinander“ mit allen musizierenden Vereinen des Ortes im Kulturhaus Siebenbürgen-Drabenderhöhe- Videoaufnahme mit adventlichen Liedern für den Weihnachtsgottesdienst „Von Daheim für Daheim“ und Grußbotschaft. Die Videoaufnahme wurde auch bei der adventlichen Andacht des Chores in der Kirche abgespielt, da der Chor coronabedingt nicht singen durfte.2022 kehrte wieder mehr Normalität ein. Es gab Auftritte bei der Feier des Adele-Zay-Hilfsvereins zum 60. Jubiläum, dem Kronenfest der Kreisgruppe, der 70-jährigen Jubiläumsfeier der Landesgruppe NRW in Schwerte, beim „Adventlichen Beisammensein“ des Deutsch-Siebenbürgisch-Rumänischen Freundeskreises Wiehl-Bistritz, bei der weihnachtlichen Brauchtumsveranstaltung „Puer natus – ein Kind ist uns geboren“ im Robert-Gassner-Hof und der adventlichen Andacht „Die stillste Zeit im Jahr“ in der evangelischen Kirche. Dazu kamen noch Ständchen zu Jubiläen und Trauerfeiern. Die Vorsitzende bedankte sich bei den Chormitgliedern, dem Vorstand und besonders bei der Chorleiterin Regine Melzer für ihre musikalische Führung.Mehrere Chormitglieder wurden für ihre langjährige Treue zum Verein geehrt: Brigitte Thomke (15), Hans Klein (30), Kathi Drotleff, Andreas und Regine Melzer (40), Gerda Gusbeth (45), Enni und Harald Janesch (50 Jahre). Die Vorsitzende hob die Verdienste jedes Einzelnen hervor und bedankte sich mit einer Chornadel, Urkunden, Blumen und Geschenken. Eine zusätzliche Anerkennung erhielt Regine Melzer, die den Chor seit 2003 als Dirigentin leitete, vorher war sie schon als zweite Dirigentin tätig. „Es war für dich viel Arbeit, du brauchtest Geduld und Ausdauer, um eine Aufführung oder ein Konzert vorzubereiten. Doch gemeinsam haben wir es immer geschafft und uns gut präsentiert. Der Erfolg hat dir und uns Mut gemacht die nächste Herausforderung anzunehmen. Dafür möchte ich dir im Namen des Chores herzlich danken“, sagte Anneliese Dürr. Der Vorsitzenden dankte Ehrenmitglied Enni Janesch im Namen der Mitglieder für die Bemühungen, die Chorgemeinschaft zu erhalten und zu stärken.Nach der Entlastung des Vorstandes nahm Wahlleiter Harald Janesch die Neuwahlen vor. Gewählt wurden: Anneliese Dürr (Vorsitzende,) Helmut Scharpel und Marianne Martini (Stellvertretende Vorsitzende), Gerda Gusbeth (Kassierin), Kathi Drotleff (Schriftführerin), Enni Janesch (Chronistin und Fahrten), Anita Gutt (Notenwartin), Werner Scharpel (Beisitzer), Reinhard Wellmann, Melitta Knecht (Kassenprüferin), Brigitte Thomke (stellvertretende Kassenprüferin).Die Vorsitzende der Kreisgruppe Drabenderhöhe, Anita Gutt, gratulierte dem neu gewählten Vorstand und dankte Anneliese Dürr für ihre langjährige Arbeit im Kreisvorstand, dem sie als Vorsitzende des Chores von Amts wegen weiter angehört. Sie freue sich auf weiterhin gute Zusammenarbeit, sagte Gutt.Die Vorsitzende der Vereinigten Siebenbürgischen Chöre von NRW, Gerda Gusbeth, berichtete über die Delegiertenversammlung des Landes NRW, die am Wochenende davor stattgefunden hatte. Im Herbst 2023 sei wieder ein Treffen der siebenbürgischen Chöre in NRW geplant. Die Landesgruppe NRW ist Mitausrichter des Heimattages der Siebenbürger Sachsen zu Pfingsten 2024. Der Honterus-Chor sei aufgerufen, sich an den Veranstaltungen des Heimattages zu beteiligen.Beim anschließenden Umtrunk mit Wurst- und Schmalzbrot, einem aus Siebenbürgen mitgebrachten riesigen Nuss-Stritzel und guten Gesprächen fühlte man sich in dieser gefestigten Gemeinschaft wohl.

Enni Janesch