



3. September 2025

Mitgliederversammlung des Hilfsvereins „Stephan Ludwig Roth“ in Rimsting

Der Hilfsverein der Siebenbürger Sachsen „Stephan Ludwig Roth“ e. V., Gesellschafter der Siebenbürgerheim-Rimsting gGmbH, lädt alle Mitglieder zur Mitgliederversammlung für Samstag, den 13. September, nach Rimsting ein. Beginn 14.00 Uhr.

Auf der Tagesordnung steht neben den Berichten des Vorstands über das Geschäftsjahr 2024 der gGmbH und des Hilfsvereins, der Bericht der Rechnungsprüfung zur Entlastung des Vorstands für das Vorjahr. Weitere Themen sind die Mitgliedsbeiträge, Wahl eines neuen Vorstandsmitglieds, eine Task Force zur Zukunftssicherung des Heimes und ein Spendenaufruf. Die Versammlung findet im Speisesaal und Pavillon des Altenheims statt. Da die Parkmöglichkeiten oben auf unserem Gelände begrenzt sind, bitten wir die „Rüstigen“, unseren Parkplatz unterhalb des Heimes oder den öffentlichen an der Uferstraße zu nutzen. Über eine rege Teilnahme freuen wir uns. Der Vorstand

Schlagwörter: Rimsting, Mitgliederversammlung, Einladung

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.