Im Juli wird in Hessen gefeiert

Der Vorstand des Landesverbandes Hessen lädt im Juli zu zwei Veranstaltungen ein. Am 8. Juli zum alljährlichen Heimattreffen im Sportpark von Neu-Isenburg – das allseits bekannte traditionelle Waldfest – sind alle Siebenbürger, ihre Freunde und Bekannten sowie interessierte Neu-Isenburger herzlich eingeladen. Das beliebte Treffen wird um 11.00 Uhr von der Landesvorsitzenden Ingwelde Juchum eröffnet. Um 12.00 Uhr findet die Andacht mit Pfarrerin Lita Simona statt. Die Siebenbürgische Blaskapelle Pfungstadt begleitet das gesellige Beisammensein musikalisch bis zum späten Nachmittag. Mit einem kurzen Programm erfreuen die Tanzgruppe Pfungstadt und die Kindertanzgruppe aus Rüsselsheim.

Sommerfest des Kreisverbands Offenbach abgesagt

Fleißige Helferinnen und Helfer aus den Kreisverbänden werden dafür sorgen, dass alle Gäste satt werden. Sie grillen Mici, backen Baumstriezel und schenken Getränke aus. Sitzmöglichkeiten sind unter Schatten spendenden Schirmen und Pavillons ausreichend vorhanden. Eine Kinderbetreuung mit vielen Spielen wartet auf die Kleinen. Das Waldfest findet auch bei schlechtem Wetter statt. Der Eintritt ist frei. Gefeiert wird am Hammerwerfer-Platz/Sportpark (neben dem Schwimmbad), Alicestraße/Carl-Ulrich-Straße, 63263 Neu-Isenburg. Parkmöglichkeiten gibt es in der Kurt-Schumacher-Straße oder beim Eingang Alicestraße.Amab 18.00 Uhr findet die Open-Air Veranstaltung „Singen &Tanzen“ in der Waldfreizeitanlage Weiskirchen, 63110 Weiskirchen/Rodgau, statt. Das Jugendreferat und der Vorstand laden alle, die gern singen und tanzen, ein mitzumachen. Für Essen und Getränke wird gesorgt sein. Mappen mit Texten von Heimat- und Volksliedern, von Evergreens und neuen Schlagern werden verteilt, um die Freude am Mitsingen zu verstärken. Am Abend übernimmt die Band „Akustik 3“ und spielt bis Mitternacht zum Tanz auf.Bitte beachten Sie die Anzeigen auf der Homepage des Landesverbandes Hessen Das Sommerfest, das der Kreisverband Offenbach amin der Waldfreizeitanlage Weiskirchen geplant hatte, wird leider abgesagt.

Karin Scheiner