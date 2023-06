Siebenbürgische Kinderuni 2023 in Kempten

Mit großer Begeisterung nahmen im Mai 2023 auf dem Zeltplatz in Rotkreuz elf Kinder am Programm der Siebenbürgischen Kinderuni teil. Eine Kinderuni … Was ist das?

Die Kinderuni öffnet in Kempten ihre Tore! Fotos: Senta Wotsch

Das Organisationsteam hatte für die Teilnehmer ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Es ging mit der Begrüßung der Kinder und einer kurzen Hinführung zum Thema los. Einige Schulkinder wussten bereits, dass Siebenbürgen in Rumänien liegt und einige ihrer Eltern dort geboren wurden. Schnell war ihnen klar, dass auch sie siebenbürgische Wurzeln haben. Die Frage, ob sie noch mehr über Siebenbürgen und ihre Vorfahren, die Siebenbürger Sachsen, erfahren wollen, beantworteten alle mit einem klaren „Ja!“. Nur wenige der anwesenden Schüler konnten den siebenbürgisch-sächsischen Dialekt verstehen, aber siebenbürgische Spezialitäten wie Klettiten, Hanklich, gefülltes Kraut, Palukes, Mici kannten sie alle. Entsprechend groß war ihre Begeisterung, als sie die Klettiten mit selbst gemachter Marmelade, Frischkäse (Urdă) bzw. Nutella füllten und verspeisten. „Geaden Appetit! Lat et ich schmacken!“, waren die ersten sächsischen Sätze, die die Kinder an diesem Nachmittag lernten. Ein herzliches Dankeschön an Katharina Weingärtner und Maria Spielhaupter, die für alle Anwesenden genügend Pfannkuchen am Vormittag gebacken hatten.Gestärkt, gut gelaunt und voller Tatendrang ging es an den vorbereiteten Bewegungsstationen und der Malstation weiter. Die Kinder konnten selbst entscheiden, ob sie auf die Torwand schießen bzw. verschiedene Ballspiele spielen, Seil hüpfen, Tau ziehen oder lieber an der Malstation mit Katharina Meltzer siebenbürgische Motive mit Fingerfarben malen wollen. Dabei hatten sowohl die Teilnehmer als auch die mitspielenden Erwachsenen viel Spaß. Die Kunstwerke wollten die kleinen Künstler am nächsten Tag ihren Müttern zum Muttertag schenken.Nachdem alle sich ausgetobt hatten, entführte sie Markus Krich mit Hilfe von Videoclips nach Siebenbürgen. Diese visuelle Reise führte über Hügel, durch Wälder, vorbei an Kirchenburgen, entlang ehemals sächsischer Dörfer bis hin in die wichtigsten Städte wie Hermannstadt und Kronstadt. Nun konnten sich die teilnehmenden Kinder, die noch nie in Siebenbürgen waren, das Land ihrer Ahnen wirklich vorstellen. In der Ausstellung sammelten sie weitere Infos über die Geschichte Transsilvaniens, siebenbürgische Keramik, sächsische Stickereien auf Tischtüchern und Kissen aus unterschiedlichen Bildbänden.Großen Anklang fand im Anschluss das Stationstraining „Rätselhaftes aus Siebenbürgen“. Mit viel Begeisterung lösten die Schüler Arbeitsblätter mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad zum Thema rätselhafte Burgen, jeder im eigenen Tempo. Die Erwachsenen leisteten Hilfestellung und hatten selbst sichtlich viel Spaß dabei. In Gemeinschaftsarbeit wurden lustige Kirchenburg- und Dorfnamen erraten, das Wappen Siebenbürgens gemalt, Ringmauerrätsel gelöst, sächsische Persönlichkeiten kennengelernt, einheimische Tiere auf einem Suchbild umkreist, sieben besondere Burgen, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören, erraten und vieles mehr.Am Lagerfeuer beim Grillwürstel-, Stockbrot- und Marshmellowessen näherte sich die gelungene Veranstaltung langsam dem Ende. Zum großen Bedauern aller Beteiligten!Dem gesamten Organisationsteam (Sabine, Brigitte, Doris, Markus, Herbert, Hannes, Kurt und Otto) gebührt mein innigster Dank für ihre großartige Unterstützung bei der Umsetzung dieser neuen Idee. Gern wollen alle Teilnehmer nächstes Jahr wieder dabei sein, wenn es heißt: „Die Kinderuni öffnet ihre Tore!“

Senta Wotsch