Wenn "ganz" Hessen nach Dinkelsbühl reist …

Das Wetter spielte mit – und auch sonst war alles perfekt! Der diesjährige Heimattag der Siebenbürger Sachsen war für alle Teilnehmenden aus Hessen ein ganz besonderer. Seit längerem waren wir alle nicht nur Gäste, sondern haben uns auch in den unterschiedlichsten Bereichen und Veranstaltungspunkten aktiv und unterstützend eingebracht, so dass ein Teil des Erfolges dieses Heimattages auch unserer Mitwirkung zugesprochen werden kann.

Der Landesverband Hessen wirkte mit über 100 Personen in Tracht beim Heimattag in Dinkelsbühl mit. Foto: Hans Schuller

Von den Kleinsten, die im Bollerwagen am Umzug teilnahmen, über die Kinder, die ganz aufgeregt ihren ersten Auftritt mit der Kindertanzgruppe Rüsselsheim erleben durften, über die Jugend bis hin zum Landesvorstand waren alle eingebunden.Die hessische Jugend brachte sich in unterschiedlichen Funktionen und in vielen Programmpunkten ein. Sie half beim Zeltplatz und an der Kasse beim Festzelt, führte Interviews mit Persönlichkeiten, organisierte das Sportturnier, leitete die Veranstaltung „Unser Nachwuchs präsentiert sich“ und das Clownkonzert „Das Pling im Brumm“ und führte professionell die Kamera, um auch jenen, die nicht persönlich am Heimattag teilnehmen konnten, einen Eindruck zu vermitteln. Zu ihren Aufgaben gehörte es auch, die SJD-Volkstanzveranstaltung zu moderieren und gleichzeitig mit der Tanzgruppe Pfungstadt an dieser großartigen Tanzdarbietung in tollen Trachten zu partizipieren.Die Siebenbürger Musikanten Pfungstadt trugen Samstagmittag mit dem Platzkonzert vor der Schranne und abends in der Schranne zum ­Erfolg des Wochenendes bei. Alle Tanzgruppen nahmen an der Sonntagsveranstaltung „Aus Tradition und Liebe zum Tanz“ teil und konnten ihr Können und ihren Spaß am Tanzen an mehreren Standorten in Dinkelsbühl einem breiten Publikum präsentieren.Ingwelde Juchum, Stellvertretende Bundesvorsitzende und Vorsitzende des Landesverbands Hessen, eröffnete am Samstag mehrere Ausstellungen, moderierte souverän die Eröffnungsveranstaltung des Heimattages und hatte wie immer die gesamte Organisation des Festzelts bereits Monate im Voraus in Angriff genommen. Weitere Vorstandsmitglieder wirkten bei Vorträgen, dem Gottesdienst sowie dem Trachten- und Fackelumzug mit.Neben dem Trachtenumzug, an dem der Landesverband Hessen mit mehr als 100 Personen teilnahm und sich alle Tanzgruppen Hessens (Kindertanzgruppe Rüsselsheim, Tanzgruppe Pfungstadt, Tanzgruppe Mittelhessen und Tanzgruppe Kassel) sowie die HOG Großscheuern und der Landesvorstand Hessen in ihren Trachten zeigten, war sicherlich der Fackelumzug mit der Feierstunde an der Gedenkstätte ein weiterer Höhepunkt ­unseres Heimattags und unserer Mitwirkung. Angeführt wurde der Fackelumzug von vier jungen Trachtenträgern aus Hessen; und die sehr ergreifende Ansprache mit persönlichen Erlebnissen hielt Wilhelm Maurer.„Das war wirklich ein grandioses Bild: Euch alle im Trachtenumzug in euren unterschiedlichen Trachten zu sehen. Als Landesvorsitzende war ich mächtig stolz auf euch. So eine große Gruppe aus Hessen gab es wirklich lange nicht am Heimattag“, so die hessische Landesvorsitzende Ingwelde Juchum in ihrer Dankesrede.Vielen herzlichen Dank allen Mitwirkenden, die mit ihrem Engagement im Vorfeld, aber auch vor Ort zum Erfolg des Auftritts des Landesverbands Hessen in Dinkelsbühl und zum Gelingen des Heimattages beigetragen haben. Vielen Dank an das Hessische Ministerium des Innern und für Sport für die finanzielle Unterstützung, ebenso an Margarete Ziegler-Raschdorf, Beauftragte der Hessischen Landesregierung für Heimatvertriebene und Spätaussiedler, die das Land Hessen am Heimattag repräsentierte und bei der Eröffnungsveranstaltung die Grußworte des Hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein überbrachte.„Miteinander schafft Heimat“ – das gilt auch für uns in Hessen!

Ramona Linz, Stellvertretende Landesvorsitzende