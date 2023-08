14. August 2023

Kreisverband Nürnberg: Aufruf zur Teilnahme am Festzug anlässlich des 51. Altstadtfestes in Nürnberg

Anlässlich des alljährlich stattfindenden Altstadtfestes in Nürnberg findet Samstag, den 23. September, der „Altstadtfestumzug“ statt, an dem die Siebenbürger Sachsen des Kreisverbandes Nürnberg bereits seit vielen Jahren teilnehmen. Die Aufstellung der Gruppen ist ab 11.00 Uhr am Jakobsplatz/Weißer Turm. Die Zugführung verläuft quer durch die Nürnberger Altstadt. Zugbeginn und Ende 12.00 bis 13.30 Uhr.





Ein gemütliches Ausklingen nach Ende des Umzuges ist selbstverständlich. Für die Trachtenträger stellen die Organisatoren zwei Verzehrbons für Essen und Trinken pro Teilnehmer zur Verfügung. Anmeldungen nimmt Gerlinde Zakel entgegen. Per E-Mail an: ggzakel[ät]online.de oder Mobil: (01 77) 7 47 35 91 ab 18.00 Uhr. Alle Trachtenträger der Siebenbürger Sachsen von nah und fern sind herzlich eingeladen, ehrenamtlich nach dem Motto „Gemeinsam unterwegs“ mitzumachen. Gerne dürfen die Trachtenträgerinnen auch ein Blumensträußchen in der Hand mitbringen.Ein gemütliches Ausklingen nach Ende des Umzuges ist selbstverständlich. Für die Trachtenträger stellen die Organisatoren zwei Verzehrbons für Essen und Trinken pro Teilnehmer zur Verfügung. Anmeldungen nimmt Gerlinde Zakel entgegen. Per E-Mail an: ggzakel[ät]online.de oder Mobil: (01 77) 7 47 35 91 ab 18.00 Uhr. Gerlinde Zakel, Kulturreferat Kreisverband Nürnberg

