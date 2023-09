Ein Fest der Gemeinschaft und Tradition

Am 22. Juli versammelte sich die siebenbürgische hessische Gemeinschaft zu einem bezaubernden Open-Air-Fest der Traditionen und des Zusammenhalts. Jung und Alt kamen in Weiskirchen zusammen, um ihre kulturelle Identität und die reiche Geschichte ihrer Vorfahren durch traditionelle Volkslieder und Tänze zu pflegen.

Open-Air-Fest in Hessen. Fotos: Klaus Reitz

Die Veranstaltung wurde von dem Landesverband Hessen des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland organisiert, der sich der Bewahrung und Förderung des siebenbürgisch-sächsischen Kulturerbes verschrieben hat. Für die Gäste war es eine gute Gelegenheit, ihre einzigartigen Traditionen und Bräuche lebendig zu halten sowie die enge Verbundenheit ihrer Gemeinschaft zu erleben.Der Nachmittag begann mit einem herzlichen Willkommensgruß von Ingwelde Juchum, der Vorsitzenden der Landesverbands Hessen. In ihrer Eröffnungsrede betonte sie die Bedeutung der Bewahrung der siebenbürgisch-sächsischen Kultur für die kommenden Generationen und lobte den Gemeinschaftsgeist, der das ermöglichte. Ein Höhepunkt der Veranstaltung war zweifellos der Singabend, bei dem siebenbürgische und deutsche Volkslieder erklangen. Von bekannten Klassikern bis hin zu weniger bekannten Melodien brachte jede Darbietung die 180 TeinehmerInnen dazu, leidenschaftlich mitzusingen und die Tradition zu ehren, die über Generationen weitergegeben wurde.Nach dem Singen folgte ein lebhafter Tanz, bei dem die Tanzfläche mit fröhlichen Tanzwilligen gefüllt war. Leider konnte das angekündigte Tanzseminar nicht stattfinden. Nichtsdestotrotz schwangen Jung und Alt fröhlich ihre Beine und zeigten, dass die Begeisterung für das Tanzerbe noch immer lebendig ist.Neben Singen und Tanzen hatten Freunde und Familienmitglieder die Gelegenheit, sich miteinander auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Die Atmosphäre war geprägt von Fröhlichkeit und Begeisterung für die nächsten Aktivitäten. Stände mit siebenbürgische Köstlichkeiten erfreuten die Gäste und trugen zur authentischen Atmosphäre des Nachmittags und des Abends bei.„Diese Veranstaltung ist eine wunderbare Gelegenheit, unsere Kultur zu bewahren und zu teilen“, sagte Walter Gierlich, ein engagierter Teilnehmer und Mitglied des Organisationsteams. „Unsere Vorfahren haben uns ein wertvolles Erbe hinterlassen, und es ist unsere Verantwortung, es an die nächste Generation weiterzugeben. Hier können wir gemeinsam singen, tanzen und feiern – und dabei unser kulturelles Erbe verfolgen.“Der Landesvorstand war überwältigt von der positiven Resonanz und dem großen Interesse der TeilnehmerInnen. Es zeigt sich, dass das Bedürfnis nach Zusammengehörigkeit und kulturellem Austausch in der heutigen globalisierten Welt immer noch stark vorhanden ist.Das Open-Air-Fest endete mit einem Versprechen, sich in Zukunft wieder zu treffen und die siebenbürgische deutsche Kultur weiterhin mit Stolz zu pflegen. Die Liebe zur Musik, zum Tanz und zur Geschichte wird die siebenbürgische Gemeinschaft auch in den kommenden Generationen verbinden und stärken.Der Dank und die letzten Worte der Landesvorsitzenden galten dem engagierten Organisationskomitee und den zahlreichen Helfern des Landesverbandes, die mit viel Liebe zum Detail und Engagement für den Erfolg der Veranstaltungen sorgten: „Euer Einsatz ermöglichte es, dass die BesucherInnen und Gäste eine unvergessliche Zeit erleben konnten und gemeinsam den Geist der siebenbürgisch-sächsischen Kultur feierten.“Ein großes Dankeschön geht auch an das Ministerium des Innern und für Sport für die finanzielle Unterstützung.

Ramona Linz