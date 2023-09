Festveranstaltung zum 70-jährigen Jubiläum

Unter dem Motto „Gemeinschaft pflegen – Tradition erhalten – Zukunft gestalten“ feiern die Kreisgruppe Wolfsburg und die Siebenbürger Blaskapelle Wolfsburg gemeinsam ihr 70-jähriges Gründungsjubiläum mit einer großartigen Festveranstaltung. Diese findet am 7. Oktober im Spiegelsaal des CongressParks Wolfsburg, Heinrich-Heine-Straße, in Wolfsburg statt.

Der Vorstand der Kreisgruppe Wolfsburg hat die Jubiläumsfeier mit viel Engagement vorbereitet.

Die Siebenbürger Blaskapelle Wolfsburg 2022 beim Heimattag der Nordlichter der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen in Wolfsburg. Fotos: Herta Speri

Einlass ist ab 15.00 Uhr. Bei Kaffee und Kuchen, die auf allen Tischen bereitstehen, können die Gäste ausgiebig erzählen und sich auf das Wiedersehen freuen. Um 16.00 Uhr erfolgen die Begrüßung durch den Kreisgruppenvorsitzenden Gerhard Schunn und die Grußworte der Ehrengäste. Annabelle Zinz umrahmt die Ansprachen musikalisch auf der Violine.Das umfangreiche Kulturprogramm ab 16.30 Uhr wird von Marion Münster und Mandy Weber moderiert. Es beginnt mit einer Andacht von Pastor Helmut Kramer, begleitet von Oliver Zinz am Klavier. Danach präsentieren unsere Trachtenpaare bei einem Aufmarsch ihre Festtrachten. Eine bunte Auswahl an Volkstänzen wird von der neu gegründeten „Siebenbürger Jugendtanzgruppe Wolfsburg“ aufgeführt. Rudi Faff und Harald Hermann konnten die jungen Leute fürs Tanzen begeistern und mit ihnen die Tänze einstudieren. Die beiden Tanzgruppen Kultur- und Trachtengruppe Kokeltaler e.V. sowie Siebenbürger Trachtengruppe „Karpatentänzer“ werden im Wechsel ihre neu erlernten Tänze aufführen. Wenn die Stimmung auf dem Höhepunkt ist, werden sich die Tanzgruppen zu einem gemeinsamen Tanz hinreißen lassen. Es hat sich bestimmt schon herumgesprochen, dass unsere Kulturreferentinnen Kathi Müller und Meta Bodendorfer ein gemeinsames Singen mit allen Gästen vorbereiten, die Liedtexte dafür werden ausgelegt.Nach einer kurzen Pause folgt das Konzert der Siebenbürger Blaskapelle Wolfsburg. Die Blaskapelle ist seit der Gründung 1953 durch ihren damaligen Obmann Alexander Balogh und Mathias Rill als Kapellmeister immer an den Festen der Landsmannschaft beteiligt gewesen. Die besonderen Höhepunkte waren 1963 die Feier zum zehnjährigen Bestehen, 1993 das 40-jährige und 2003 das 50-jährige Bestehen, die alle im CongressPark gefeiert wurden. In den Jahren dazwischen spielte die Blaskapelle regelmäßig beim Kronenfest und beim Weinlesefest auf, ebenso auf Stadtfesten, Musikertreffen, Heimattagen der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen und beim Heimattag 1955 in Dinkelsbühl. Seit 2000 ist Günter Bodendorfer der musikalische Leiter und setzt sich wie kein anderer vor ihm mit viel Herzblut für den Erhalt dieser Tradition und den Fortbestand der Blaskapelle ein. In der Chronik zum 60-jährigen Jubiläum der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen wird das Wirken der Blaskapelle sehr treffend beschrieben: „... getreu der alten Tradition aus der ehemaligen Heimat, als Begleiter der Landsleute, auf deren Lebensweg, – von der Wiege bis zum Grabe“.Ab 19.00 Uhr gibt es ein warmes Büfett, zubereitet vom Catering des CongressParks. Ab 20.30 Uhr begleitet uns die Musikband „Silverstars“ in eine lange Ballnacht.In den Pausen kann die „etwas andere Ausstellung“ besucht werden, in der die „Aktiven“ der Kreisgruppe Wolfsburg ihre Arbeit vorstellen. Wir sind auf die Details gespannt. Dem Organisationsteam, das den Vorstand bei der Vorbereitung dieses Jubiläums tatkräftig unterstützt hat, möchte ich an dieser Stelle ganz besonders danken.Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind und die Jubiläumsfeier miterleben wollen, freue ich mich sehr auf Ihr Kommen. Gern können Sie die Karten im Vorverkauf bei Dieter Müller bestellen unter Telefon: (05363) 704812 und unter E-Mail: siebenburger.wolfsburg[ät]gmail.com.

Gerhard Schunn