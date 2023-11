28. November 2023

Kreisgruppe München lädt zum ersten Advent ein: Dagmar Dusil liest

Am ersten Adventssonntag, dem 3. Dezember, um 15.00 Uhr findet die Lesung der in Hermannstadt geborenen Autorin Dagmar Dusil in der Auferstehungskirche, Gollierstraße 55, in München (U4/U5, Schwanthaler Höhe) statt. Sie wird Gedichte und Prosa aus ihren Werken lesen, die mit der siebenbürgischen Küche und der Adventszeit in Zusammenhang stehen.

Dagmar Dusil bei einer Lesung im Frühling 2023 in Nürnberg. Foto: Inge Alzner Eingebettet ist die Lesung in ein Programm mit Andacht von Pfarrerin Eszter Huszar-Kalit, Darbietungen des Chores der Dorfgemeinschaften Reußmarkt und Großpold sowie des Bläserquintetts der Original Siebenbürger Blaskapelle München. Förderer der Veranstaltung sind das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. und die Kreisgruppe München. Im Anschluss an das kulturelle Programm wollen wir den Abend gemeinsam bei Getränken, Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus ausklingen lassen. Über mitgebrachtes Gebäck/Kuchen würden wir uns freuen. Rückfragen und Informationen bei Heidi Mößner, E-Mail: heidi_moessner[ät]gmx.de, Telefon: (01 60) 93 58 40 41. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Heidi Mößner

Schlagwörter: München, Adventsfeier, Dagmar Dusil

