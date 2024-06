9. Juni 2024

Siebenbürger Sachsen von der Einwanderung bis zur Aussiedlung: Landesfrauentagung des BdV Stuttgart

Die Stuttgarter Arbeitsgemeinschaft (AG) der Heimatvertriebenen Frauen im Bund der Vertriebenen (BdV) unter dem Vorsitz von Rosemarie Schuran veranstaltet jedes Jahr eine Tagung zu einem historischen Thema aus der Geschichte der Vertriebenen, in deren Mittelpunkt Frauenschicksale stehen und wie sich die Rolle der Frauen im Zeitenwandel geändert hat. BdV-Landesvorsitzender in Baden-Württemberg Hartmut Liebscher eröffnete die Tagung am 4. Mai im Haus der Heimat in Stuttgart und begrüßte die etwa 50 anwesenden Frauen und die Ehrengäste: Richard Jäger, Geschäftsführer des BdV-Landesverbandes Baden-Württemberg, sowie Michael Konnerth, stellvertretender Bundesvorsitzender und Vorsitzender der Landesgruppe Baden-Württemberg des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Hans Vastag, Kulturreferent des Landesverbandes Baden-Württemberg der Landsmannschaft der Banater Schwaben, und als Jüngste im Bunde Isabella Schuster-Ritter, Bundesvorsitzende der Paneuropa Jugend Deutschland e.V. Eine Videobotschaft zu dieser Tagung überbrachte Theresa Schopper, Ministerin für Kultus, Jugend und Sport in Baden-Württemberg.

Gruppenfoto der Teilnehmerinnen der BdV-Landesfrauentagung im Haus der Heimat in Stuttgart. Foto: Richard Jäger Durch das Programm führte an diesem Nachmittag Rosemarie Schuran, für den technischen Teil war Richard Jäger zuständig. Das Thema der diesjährigen Tagung, „Leben und Wirken der Siebenbürger Sachsen von der Einwanderung bis zur Aussiedlung“, umspannt einen Zeitraum vom 12. Jahrhundert bis heute, eine Zeit über 850 Jahre voller einschneidender ­Ereignisse. Referentin zu diesem Thema war Mathilde Schirkonyer, die über „Die Einwanderung der Siebenbürger Sachsen, politische, soziale und religiöse Strukturen bis 1918“ referierte.



Nach diesem sehr umfassenden Teil der Geschichte der Siebenbürger Sachsen hielt die ehemalige Vorsitzende des Landesverbandes Bayern des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, Hannelore Scheiber, einen Vortrag zum Thema „Politische Entwicklung nach 1918. Der Zweite Weltkrieg und die Folgen für die Siebenbürger Sachsen“. Nach der Mittagspause referierte Hannelore Scheiber über das Thema „Schicksal der Siebenbürger Sachsen nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Aussiedlung“.



Nach einer kurzen Kaffeepause mit dem speziellen siebenbürgischen Hanklich hielt die Schriftstellerin Eva Filip aus ihrem Roman „Nichtschweigen. Im rumänischen Gulag“ einen Lesevortrag und erläuterte auch die Hintergründe, die zur Entstehung dieses Tatsachenromans beigetragen haben, auf Berichten und Selbsterlebtem der handelnden Personen beruhend. Ergriffen und zutiefst erschütternd, erzählt Eva Filip in ihrem Roman von einer ganzen Generation zur Zeit der politischen Verfolgung während der kommunistischen rumänischen Diktatur: Verhaftungen und Verurteilungen in Scheinprozessen, die danach durchlebte Hölle in den rumänischen Gefängnissen und Arbeitslagern. Und es waren zumeist Dichter, Schriftsteller, Musiker, Gleichgesinnte der Kunst, deren Freundschaften in diesen Zeiten der Repressalien und Verfolgung überlebenswichtig waren. Die anschließenden Diskussionen und Fragen boten noch mehr Einblick in die akribische Arbeit zur Entstehungsgeschichte dieses historischen Romans, umfasst er doch einen der dunkelsten und tragischsten Teile der Geschichte der Deutschen in Rumänien.



Zum Abschluss dieses informativen Nachmittags erklang das Siebenbürgenlied, wobei sich einige der Tränen nicht erwehren konnten. Als dann noch das Lied „Über sieben Brücken musst du gehen" von Peter Maffay erklang, war es ein sehr stimmungsvolles Abschiednehmen von Freunden und alten Erinnerungen. Zusammenfassend bedankten sich alle Anwesenden bei der Vorsitzenden der AG im BdV, Rosemarie Schuran, für die vorzügliche Organisation der Tagung, bei den Referentinnen Mathilde Schirkonyer und Hannelore Scheiber, bei den Helferinnen im Hintergrund, die emsig für das leibliche Wohl gesorgt hatten. Viktoria Decker

Schlagwörter: BdV, Baden-Württemberg, Frauentagung

