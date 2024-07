4. Juli 2024

Wochenendreise des Bundes der Vertriebenen zum Tag der Heimat nach Berlin

Der Bund der Vertriebenen (BdV), Landesverband Baden-Württemberg e.V., und BdV Böblingen laden herzlich ein zur Wochenendreise anlässlich des Tags der Heimat in Berlin vom 23. bis 25. August.

Reiseablauf 23. August: Abfahrt ab S-Bahn Stuttgart-Weilimdorf gegen 9.00 Uhr. Die Hinreise erfolgt in einem modernen Luxus-Reisebus mit Toilette. Unterwegs wird ein einfacher Mittagsimbiss gereicht. Die Übernachtung ­erfolgt in einem komfortablen Zweibettzimmer mit Dusche/WC und Frühstück am Stadtrand von Berlin.



24. August: Der Tag beginnt mit einem Transfer zum Tag der Heimat mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser und zur Kranzniederlegung. Am Abend erwartet die Reisenden eine Dampferfahrt über die Spree inklusive Imbiss. 25. August: Am letzten Tag erfolgt der Bustransfer vom Hotel zum Berliner Hauptbahnhof, von wo aus die Heimreise nach Stuttgart mit dem Zug (Rückfahrt wird extra berechnet) angetreten wird. Optional können Sie am weiteren Reiseverlauf zur mecklenburgischen Seenplatte teilnehmen (Preis auf Anfrage).



Der Preis für die Berlinreise beträgt ca. 250 Euro pro Person im Doppelzimmer. Im Preis enthalten sind: Fahrt in einem modernen Fernreisebus mit Toilette; Reiseleitung (Detlef Schneider und Hans Vastag); Teilnahme am Tag der Heimat Berlin; Abendfahrt auf der Spree mit Imbiss; zwei Übernachtungen im Hotel inklusive Frühstücksbüfett; Mittagsimbiss auf der Hinreise. Anmeldeschluss: 20. Juli. Für weitere Informationen und Anmeldungen wenden Sie sich bitte an den BdV Landesverband Baden-Württemberg e.V. und BdV Böblingen, Telefon: (0711) 625277 oder E-Mail: zentrale [ät] bdv-bw.de.

