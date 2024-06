Einladung zum 50-jährige Jubiläum der Kreisgruppe Ingolstadt

Die Kreisgruppe Ingolstadt im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. lädt Sie am 15. Juni zu einer besonderen Veranstaltung ein: dem 50-jährigen Jubiläum.

Festabzeichen zur 50-Jahr-Feier der Kreisgruppe Ingolstadt

Wir wollen dieses bedeutende Ereignis gemeinsam mit Ihnen feiern und auf fünf Jahrzehnte erfolgreiche Arbeit und Engagement zurückblicken. Die Kreisgruppe hat in dieser Zeit einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung der kulturellen Vielfalt in Ingolstadt geleistet und sich als unverzichtbarer Bestandteil unserer Gemeinschaft erwiesen.Die Feierlichkeiten beginnen um 11.00 Uhr mit einem Sektempfang und köstlichen siebenbürgischen Spezialitäten auf dem Siebenbürger Platz im Klenzepark. Danach werden alle Anwesenden zusammen mit den Trachtenträgern und unter den Klängen der Siebenbürger Banater Blaskapelle gemeinsam im Trachtenzug in den Festsaal des Stadttheaters gehen. Dort erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm, das Höhepunkte aus der Geschichte der Kreisgruppe, inspirierende Reden und kulturelle Darbietungen beinhaltet. Ab 19.00 Uhr gibt es Tanz mit der „Melody Band & Freunde“, Partymusik der Extraklasse.Wir freuen uns darauf, mit Ihnen dieses bedeutende Jubiläum zu feiern und gemeinsam auf eine erfolgreiche Vergangenheit sowie auf eine vielversprechende Zukunft anzustoßen.

Manfred Binder