Zwei Lichtert schmückten den Altarraum: Weihnachtsgottesdienst in St. Sebald in Nürnberg

Der Kreisverband Nürnberg des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. lud am 10. Dezember um 15.00 Uhr zum traditionellen Weihnachtsgottesdienst in St. Sebald ein. Mit Bläsern, Weihnachtsliedern und Gedichten wurde auf das nahende Weihnachtsfest feierlich eingestimmt.

Weihnachtsgottesdienst in St. Sebald mit Kindern des Kreisverbandes Nürnberg. Foto: Alice Cao-Gottschling

Die Ouvertüre „Schönes Heimatland“ von Hans Freivogel, gespielt von der Blaskapelle Nürnberg unter der Leitung von Michael Bielz, eröffnete den Gottesdienst. Beatrix Springer begleitete an der Orgel im Wechsel mit der Blaskapelle die Kirchenlieder.Pfarrer Werner Konnerth brachte zum Ausdruck, was viele bewegte: „Vertrautes ist wertvoll und berührt unser Herz.“ Auch erinnerte er in seiner Predigt daran, dass Gott uns in die Pflicht nimmt, dass Frieden werde. Wir sind aufgerufen, uns darauf einzulassen und es in die Welt hinauszuposaunen, um eine Veränderung zum Guten zu bewirken.Kinder des Kreisverbandes Nürnberg traten unter der Leitung von Brigitte Krempels mit einem Lieder- und Gedichtprogramm auf; auch die kleine Amira mit ihren zwei Jahren wollte es sich nicht nehmen lassen, „Advent, Advent“ vorzutragen.Statt einem Weihnachtsbaum schmückten in diesem Jahr zwei Lichtert den Altarraum. Roswitha Fleischer stellte den Deutsch-Weißkircher Lichtert zur Verfügung und Annemarie Wagner den der Nösner Nachbarschaft. Dazu passend wurde Hilde Juchums Gedicht „Hiemwieh um Chrastdååch“ von Alice Cao-Gottschling in Maldorfer Mundart vorgetragen.Die Kreisvorsitzende Annette Folkendt bedankte sich bei allen, die zum guten Gelingen des Gottdienstes beigetragen haben, sowie bei dem Gastgeber, der Gemeinde St. Sebald und dem Mesner im Ruhestand Erwin Roth-Grigori. Abschließend wünschte sie allen Anwesenden gesegnete Feiertage und ein glückliches Jahr 2024.Das Highlight für alle Kinder, die an dem Gottesdienst teilnahmen, war der Empfang der prall gefüllten Päckchen. Gerlinde Zakel hat sie mit ihrer Familie auch in diesem Jahr für die Christbescherung vorbereitet. Die volle Kirche beweist, dass dieser Adventsgottesdienst noch viele Jahre Bestand haben wird.

Alice Cao-Gottschling