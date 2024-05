70 Jahre Siebenbürger Sachsen in Herten

An dieser Stelle möchten wir nochmals auf unsere Jubiläumsveranstaltung am 15. Juni hinweisen. Wir feiern gemeinsam mit allen zugehörigen Gruppen.

Um 11.30 Uhr beginnen wir mit einer Feierstunde mit Andacht und kulturellem Programm im Siebenbürger Haus der Jugend. Die Schirmherrschaft über die Veranstaltung hat der Bürgermeister der Stadt Herten, Matthias Müller. Ebenfalls freuen wir uns auf die Teilnahme unseres Bundes- und Landesvorsitzenden Rainer Lehni. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung zur Feierstunde wird gebeten. Im Anschluss findet ein Trachtenumzug durch unsere Siedlung statt. Auch hier freuen wir uns auf viele Mitwirkende von nah und fern! Der Trachtenumzug endet am Siebenbürger Haus und geht in ein Kronenfest über. Das Aufstellen der Krone erfolgt bereits am 14. Juni zwischen 17.00 und 18.00 Uhr. Das weitere Programm wird von unserer Blaskapelle und den Siebenbürger Volkstanzgruppen aus Herten und Wuppertal gestaltet. Für das leibliche Wohl an Grill, Kuchenbüfett sowie Waffel- und Baumstriezelstand sorgen die Hertener Kreis- und Frauengruppe. Auch ein Spieleprogramm inkl. Hüpfburg und schönen Preisen für unsere Jüngsten ist vorbereitet. Nähere Infos bei Karin Roth, Telefon: (0 23 66) 5 30 06, oder Erika Thomae, Telefon: (0 23 66) 4 15 51. Herzlich willkommen!

KR