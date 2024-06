Jugendtanzgruppe Heilbronn beim Heimattag in Dinkelsbühl

Am Pfingstwochenende fand der alljährliche Heimattag der Siebenbürger Sachsen unter dem Motto „75 Jahre Gemeinschaft – Mach mit“ statt. Zu den Höhepunkten zählte eindeutig der farbenfrohe Trachtenumzug durch die Straßen der historischen Altstadt mit tausenden Landsleuten und Besuchern. Dieser präsentierte eine faszinierende Vielfalt an Trachten aus den verschiedensten Trachtenlandschaften Siebenbürgens. Unsere Trachten, aus der Hermannstädter Gegend, dem Unterwald und dem Nösnerland stammend, präsentierten wir gemeinsam mit der Kinder- und Jugendgruppe Heilbronn sowie der Kreisgruppe Heilbronn.

Die Jugendtanzgruppe Heilbronn nach ihrem Auftritt in Dinkelsbühl. Foto: Hans-Jürgen Gaber

Einige unserer Mitglieder marschierten bei ihren HOGs, darunter auch bei der Hochzeitsgesellschaft für das Brautpaar Andrea Greger und Markus Weber bei den HOGs Michelsberg und Zendersch. Andrea ist langjähriges Mitglied unserer Tanzgruppe und ehemalige Tanzleitung. Wir wünschen den Beiden alles Gute!Anschließend begann die Volkstanzveranstaltung der SJD „Aus Tradition und Liebe zum Tanz“, an der wir mit zwölf Paaren teilnahmen. Wir zeigten zuerst am Schweinemarkt und danach vor der Schranne die „Solsäter Polka“. Beendet wurde das Programm mit einem gemeinsamen Aufmarsch aller Gruppen und den Gemeinschaftstänzen. Neben dem Trachtenumzug und der Tanzveranstaltung bot der Heimattag auch eine Vielzahl anderer Aktivitäten, darunter das Blasmusik-Jamming der SJD, die Musiksession auf dem Sportplatz sowie die vielen Ausstellungen, für die sich unsere Mitglieder begeistern konnten.Der Heimattag verkörpert für uns den Geist der Gemeinschaft und den Stolz auf die kulturelle Identität Siebenbürgens. Durch die Teilnahme an diesem Ereignis können wir unsere Verbundenheit mit unserer Heimat und unseren Wurzeln zum Ausdruck bringen. Wir sind bereits voller Vorfreude auf den kommenden 75. Heimattag. Wer das Festzelt schon vermisst, ist herzlich eingeladen, am 13. Juli nach Nordhausen zu kommen. Wir veranstalten wieder unseren Sommernachtsball unter dem Motto „Hawaii“, es spielt die Akustik 3. Aktuelle Informationen über uns findet ihr auf unserer Homepage jtg-heilbronn.de, auf Facebook Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn und Instagram unter @jtgheilbronn

Lara Gaber, Marketingreferentin