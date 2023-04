27. April 2023

Kreisgruppe Kirchheim/Teck – Nürtingen: Neuer Vorsitzender

Nach einigen Jahren Pause konnten die verschobenen Neuwahlen der Kreisgruppe Kirchheim/Teck – Nürtingen nun endlich stattfinden. Bei einem so genannten Findungstag am 12. März kamen der Vorstand und einige Mitglieder zusammen, wobei noch nicht so sicher war, ob wir genügend Interessenten für die Wahl des neuen Vorstandes finden werden. Eine Woche darauf meldeten sich glücklicherweise doch noch Mitglieder, die mitmachen wollten.

Neuer Vorstand der Kreisgruppe Kirchheim/Teck – Nürtingen, von links: Günther Tatter, Kulturreferent, Elke Palffy, Kassenprüferin, Theresia Hilger, Schriftführerin, Robert Müller, Beisitzer, Michael Konnerth, Landesvorsitzender, Hans Tatter, stellv. Vorsitzender, Hermine Bertleff, Vorsitzende, Jürgen Bertleff, Beisitzer, Walter Gräf, Seniorenreferent. Am 19. März hielten wir neben der Mitgliederversammlung mit Neuwahlen auch unseren Kulturellen Nachmittag mit dem Shanty-Chor „Die Neckar-Knurrhähne“ ab. Wir trafen uns um 15.00 Uhr zum Kaffee und selbst gebackenen Kuchen und ließen uns von dem Chorgesang verzaubern. Einige Mitglieder sangen kräftig mit, danach gingen wir zu den Neuwahlen über. Herzlichen Dank für die liebevoll gebackenen Kuchen an alle Spenderinnen. Auch dem Chor sagen wir Danke für seine Präsenz und den wundervollen Gesang.



Als besonderen Gast hatten wir Michael Konnerth, den Vorsitzenden der Landesgruppe Baden-Württemberg, eingeladen, der die Wahl leitete. Ein kleiner Teil des alten Vorstandes wollte weitermachen. Der Vorsitzende Hans Staedel wollte nach jahrzehntelangem unermüdlichem Einsatz für die Kreisgruppe das Zepter an die jüngere Generation weitergeben. Auch Hilda Staedel, die lange als Kassenwart tätig war, zog sich zurück. An dieser Stelle sagen wir einen großen, herzlichen Dank an die Familie Staedel. Durch euren Einsatz ist es gelungen, die Kreisgruppe Kirchheim/Teck – Nürtingen aufrecht zu halten, trotz schrumpfender Mitgliederzahl, die auch alle anderen Kreisgruppen betrifft. Auch den anderen scheidenden Vorstandsmitgliedern sagen wir herzlichen Dank! Der gesamte Vorstand wurde mit kleinen Präsenten aus dem Amt verabschiedet.



Dann war es so weit. Der neue Vorstand wurde gewählt und von den anwesenden Mitgliedern herzlich beglückwünscht (siehe Foto). Der neue Vorstand hofft, die Arbeit genauso gut zu machen wie der alte und die Kreisgruppe zusammenzuhalten. Viel Erfolg! Am 19. März hielten wir neben der Mitgliederversammlung mit Neuwahlen auch unseren Kulturellen Nachmittag mit dem Shanty-Chor „Die Neckar-Knurrhähne“ ab. Wir trafen uns um 15.00 Uhr zum Kaffee und selbst gebackenen Kuchen und ließen uns von dem Chorgesang verzaubern. Einige Mitglieder sangen kräftig mit, danach gingen wir zu den Neuwahlen über. Herzlichen Dank für die liebevoll gebackenen Kuchen an alle Spenderinnen. Auch dem Chor sagen wir Danke für seine Präsenz und den wundervollen Gesang.Als besonderen Gast hatten wir Michael Konnerth, den Vorsitzenden der Landesgruppe Baden-Württemberg, eingeladen, der die Wahl leitete. Ein kleiner Teil des alten Vorstandes wollte weitermachen. Der Vorsitzende Hans Staedel wollte nach jahrzehntelangem unermüdlichem Einsatz für die Kreisgruppe das Zepter an die jüngere Generation weitergeben. Auch Hilda Staedel, die lange als Kassenwart tätig war, zog sich zurück. An dieser Stelle sagen wir einen großen, herzlichen Dank an die Familie Staedel. Durch euren Einsatz ist es gelungen, die Kreisgruppe Kirchheim/Teck – Nürtingen aufrecht zu halten, trotz schrumpfender Mitgliederzahl, die auch alle anderen Kreisgruppen betrifft. Auch den anderen scheidenden Vorstandsmitgliedern sagen wir herzlichen Dank! Der gesamte Vorstand wurde mit kleinen Präsenten aus dem Amt verabschiedet.Dann war es so weit. Der neue Vorstand wurde gewählt und von den anwesenden Mitgliedern herzlich beglückwünscht (siehe Foto). Der neue Vorstand hofft, die Arbeit genauso gut zu machen wie der alte und die Kreisgruppe zusammenzuhalten. Viel Erfolg! Theresia Hilger

Schlagwörter: Kirchheim/Teck, Nürtingen, Vorstandswahl, Mitgliederversammlung, Vorsitzender, Michael Konnerth

Bewerten: 3 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.